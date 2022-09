HO Wolvertem Merchtem stuurt Drongen puntenloos huiwaarts. Man van de match Nicolas Daels: “Het was toch vooral een zege van het collectief”

“Een terechte zege voor ons was het wel”, opent de West-Vlaming. “We konden al snel scoren en dat maakt alles toch net iets makkelijker. We hadden voor de pauze nog een paar kansen, maar die konden we jammer genoeg niet omzetten in doelpunten. Zonde, want wij waren wel duidelijk de betere ploeg. Ook na de pauze konden we vrij snel scoren, maar nadien zakten we wat weg. Ik denk dat we misschien een beetje te zelfzeker werden waardoor we minder scherp waren en hen in de match lieten komen. Dat leidde dan ook tot de aansluitingstreffer waardoor het het laatste kwartier toch een beetje pompen of verzuipen was. Gelukkig konden we in de slotfase de geruststellende 3-1 maken.”

“We scoren nu zes keer op twee matchen wat natuurlijk een aardig gemiddelde is. Dat moeten we zolang mogelijk zien vol te houden. Alleen hadden we het tegen Drongen dus wel iets sneller in een beslissende plooi moeten leggen waardoor we het ons nog wat onnodig moeilijk maakte. Maar voor het overige kunnen we dus alleen maar met een goed gevoel terugblikken op deze match.”

Lessen getrokken

Met zes op negen hebben Daels en co hun start alvast niet gemist: “Dat klopt en daar zijn we heel blij mee. Tegen Stekene maakte we het verschil op karakter en dat hebben we nu tegen Drongen gewoon doorgetrokken. Hierdoor kunnen we die stevige nederlaag op speeldag één tegen Kalken toch wel achter ons kunnen laten. Waar we gelukkig wel de nodige lessen hebben uitgetrokken.”

Hoger niveau

Daels was niet alleen trefzeker, hij deelde ook nog eens twee assists uit. Maar daar blijft de middenvelder heel bescheiden onder: “Ik ben natuurlijk blij dat ik mijn waarde heb kunnen tonen, maar het was vooral toch een zege van het collectief tegen Drongen. We trainen hard en probeer elkaar naar een hoger niveau te tillen. Dat lukt de laatste twee matchen dus heel erg aardig.”

“Het is inderdaad ook een leuk gegeven dat mijn doelpunten ook steeds belangrijke goals waren. Nu de openingsgoal en vorige week de 1-2 op Stekene. Dat stemt me misschien nog het meest tevreden van al, dat ze de ploeg ook iets opleveren. Maar of ik nu voor de goals zorg of een ploegmaat maakt mij niet zo heel veel uit. Zolang we als Wolvertem Merchtem zijnde maar aan het langste eind trekken.”

Wolvertem Merchtem: Van Dijck, Christiaens, Daels, Baudewyns (81’ Willems), Vandevoorde, Heyvaert, Quansah, De Keyser, Eliko Eyenga (57’ Van Ransbeeck), Karaçay (76’ Oliseh), Hofman.

Drongen: Frans, Vanpoucke, Vandevyvere, Baert, Vermeulen (68’ Van Schoors), De Rock (73’ Ayala), Sy, Samimi Darzikolahi, De Bruyne, Lambrecht (46’ De Caluwe), Pieters.

Doelpunten: 5’ Daels (1-0), 57’ Heyvaert (2-0), 77’ Vandevyvere (2-1), 90’ Oliseh (3-1)

Geel: Baudewyns, Hofman, De Caluwe.