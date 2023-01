HO Wolvertem Merchtem opent 2023 met puntendeling tegen Wielsbeke. Doelpuntenmaker Remko Baudewyns: “De focus blijft naar boven”

“De zware nederlaag uit de heenmatch indachtig en het feit dat Wielsbeke een heel aanvallende ploeg is, hadden we een plannetje gemaakt”, opent Baudewyns. “We speelden gereserveerder en vrij laag en dat heeft ook gewerkt achteraf gezien. Zij kwamen wel vrij snel op voorsprong na een goede slalom van hun middenvelder, maar ook na die goal bleven we goed compact spelen en hadden wij eigenlijk de beste kansen waarbij er enkele fases waren waarmee we drie tegen drie stonden, maar het dan niet goed uitspeelden.”

Olympische goal

Dan maar op een stilstaande fase moet Baudewyns gedacht hebben?: “Uit een vrije trap puurden we een corner die ik nam. Met de bedoeling als voorzet zodat een ploegmaat de bal kon deviëren, maar het leer verdween rechtstreeks in doel. Al zat er nog wel een verdediger van hen bij op de lijn. Een olympische goal inderdaad, maar dus niet echt bewust. Er stond wel vrij veel wind en ik wist ook dat ze nog een vrij jonge en onervaren keeper hadden en daarvan probeerden we te profiteren. Met succes dus.”

“Twintig minuten voor tijd werd een tackle van Joel met rood bestraft op een tegenaanval van Wielsbeke”, haalt Baudeywns nog een belangrijke fase aan. “Volgens de scheids omdat hun speler alleen door was, maar daar heb ik toch mijn twijfels over. Maar bon, we moesten dus met tien voort en dan weet je dat wij redelijk veerkrachtig zijn. Uiteindelijk speelden we het op karakter uit en buiten een trap op de deklat van hun spits gaven we amper nog iets weg. In de slotfase hadden we zelfs nog dé kans op de drie punten maar een poging van Erbas ging vijf centimeter naast de paal. Al had dat misschien wel wat overdreven geweest.”

Gulden middenweg

Een terecht punt dus?: “Dat vind ik wel ja. Ik zeg altijd dat je niet gelukkig kunt zijn met een draw, maar ook niet ongelukkig. Een gulden middenweg dus. We blijven door dit punt de voeling met de ploegen uit die linkerkolom behouden en dat is positief. De focus blijft naar boven en we lopen ook een puntje uit op de ploegen onder ons. Lang niet slecht dus om aan het nieuwe jaar te beginnen.”

Wolvertem Merchtem: Deloose, Oliseh (65’ Erbas), Daels, Baudewyns, Vandevoorde, Heyvaert, Quansah, De Keyser (67’ Van Ransbeeck), Mokam Noumen, Perrault, Hofman.

Wielsbeke: Vanwalleghem, Verschelde, Beeuwsaert, Maddens, Verstraete, Debosschere, Steelant (51’ Vaneeckhoute), Wullaert, Holvoet, Coopman (73’ Wysselinck), Dejaegere.

Doelpunten: 8’ Coopman (0-1), 29’ Baudewyns (1-1).

Geel: De Keyser, Holvoet, Debosschere.