HO Wolvertem Merchtem naar rode lantaarn Rhodienne-De Hoek voor slotmatch. Aanvaller Celal Karaçay: “De honger is er nog om nog één keer alles te geven”

Sinds een tweetal weken is Wolvertem Merchtem ook mathematisch zeker van een verlengd verblijf in derde nationale. De laatste tijd kregen ook enkele jonge spelers hun kansen van trainer Vicky Carleer. Doelman Blade Van Dijck, amper 17 jaar, hield in twee van de vier matchen de nul. Afgelopen weekend mocht dan weer de 18-jarige middenvelder Victor Hofman zijn debuut maken in de hoofdmacht. Ook aanvaller Celal Karaçay, 22 jaar en aanvaller van beroep, is de voorbije weken in de basis terug te vinden met de nodige doelpunten tot gevolg.

Niet onderschatten

Hij kijkt alvast uit naar het treffen met het al veroordeelde Rhodienne: “In de heenmatch wisten we hen met 5-1 te kloppen en het was ook de match waarin ik mijn allereerste goal voor Wolvertem Merchtem wist te maken. Ik heb dus goede herinneringen aan hen overgehouden. Een garantie voor dit weekend is dat natuurlijk niet. Ook al eindigen zij het seizoen als allerlaatste, wij gaan hen zeker niet onderschatten. Makkelijke matchen zijn er niet in deze reeks. Dat neemt niet weg dat we voor niets minder dan de overwinning gaan, net zoals altijd eigenlijk. De honger is er alleszins om nog één keer alles te geven.”

Hard werken loont

“Zelf mocht ik de laatste vier matchen in de basis starten en tegen Lochristi kon ik twee keer scoren en één assist afleveren” gaat Karaçay voort. “Een mooie beloning was dat. Als je hard werkt op training en de coach laat zien dat hij op je kan rekenen, loont dat op termijn altijd. Als speler is het dan de opdracht om dat vertrouwen niet te beschamen en dat is dus best goed gelukt. De club geeft ook wel kansen aan jonge spelers die het verdienen, dat zag je de voorbije weken ook. In het begin van het seizoen was ik vaak niet eens bij de definitieve selectie, maar de laatste matchen mocht ik in de basis starten. Zo zie je maar hoe het kan keren op een seizoen.”

“Volgend jaar blijf ik op post en daarin hoop ik weer de nodige stappen te zetten”, aldus het jeugdproduct van de fusieclub. “En dan mag het gerust allemaal wat meer zijn. Meer matchen, meer winnen, meer goals en meer assists. Tot dusver zit ik aan vier goals en één assist en dat wil ik volgend seizoen natuurlijk graag verhogen. Al kan ik dat natuurlijk niet alleen, dat zal als groep moeten gebeuren.”

Hoger mikken

“Dit seizoen zijn we nooit in de problemen gekomen en zullen we op plaats negen of tien eindigen. Als je puur naar onze kwaliteiten kijkt, zat er meer in. Dat hoor ik ook van onze tegenstanders. We brengen vaak goed voetbal, maar vergeten ons al te vaak te belonen. Dat zie je ook aan de statistieken. We zijn bij de subtop wat betreft het aantal tegengoals, maar bij het aantal gemaakte goals hinken we dan weer wat achterop. Daar gaan we als ploeg hard aan blijven werken naar volgend seizoen toe en dan kunnen we weer wat hoger mikken.”