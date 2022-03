HO Wolvertem Merchtem na de rust op en over Eppegem in streekderby. Ben De Boeck: “Na de pauze hebben we er wel voor gevochten”

Ook Ben De Boeck zag zijn ex-ploegmaats goed van start gaan. “Ik denk dat we niet slechter konden beginnen. Zij maakten al na enkele minuten de 0-1. Daar hadden we niet meteen een antwoord op. We hadden wel wat mogelijkheden, maar echt open kansen waren er niet langs onze kant. Zij hadden op slag van rust een grote kans op 0-2 door individuele fouten bij ons, maar zij maakten die gelukkig niet. Anders was de opdracht nog lastiger geweest.”

“Na de pauze maakten we de 1-1 en kregen zij een rode kaart”, gaat De Boeck voort. “Toen voelde je dat we er nog over zouden gaan. Wat dan ook gebeurde met de 2-1 van Perrault. Op basis van de tweede helft vind ik het wel een verdiende zege, maar het had ook anders kunnen lopen. Na de rust hebben we wel voor elkaar gevochten en zo nog het verschil gemaakt.”

Mentaal sterk

“Chapeau ook voor de ganse groep, want als ik mij niet vergis is het pas de eerste keer dit seizoen dat we na een achterstand nog kunnen winnen. Dat toont toch wel aan dat we mentaal sterk staan. Al was het zeker niet onze beste match van het seizoen. Maar de drie punten zijn er wel en dat telde.”

Bijna op beide oren slapen

De vierde overwinning in de laatste vijf thuismatchen is meteen en een nieuwe grote stap richting het behoud voor De Boeck en maats. “Thuis geven we inderdaad niet veel weg de laatste tijd en dat is toch wel een wapen. Ik denk dat we nu niet te veel meer naar onder moeten zien. Volgende week wordt wel nog belangrijk op het veld van Melsele. Dan kunnen we misschien echt wel helemaal op beide oren slapen. Want hoe rapper we zeker zijn van het behoud, hoe beter. En dan denk ik dat we meer bevrijd en nog beter gaan spelen.”

Zelf was de Boeck weer inzetbaar na enkele weken blessureleed. “Na de thuismatch tegen Lebbeke bleek dat mijn kleine teen was gebarsten” verklaart De Boeck. “Ik was daardoor enkele weken out en maakte vorige week mijn wederoptreden met een invalbeurt. Tegen Eppegem kon ik voor het eerst starten en maakte toch meer dan tachtig minuten vol met daarbij één assist en een voet in de tweede treffer. Ik blik dan ook tevreden terug en hoop nog mijn steentje bij te dragen de komende weken.”

Wolvertem Merchtem: Deloose, Christiaens, Laurent (60’ Karaçay), Baudewyns (90’ Mokam Noumen), De Boeck (85’ Vantomme), Heyvaert, Quansah, Daels, De Keyser, Willems, Perrault.

Eppegem: Leemans, Van Der Auwera, Pashaj (25’ Barbieux), Gody, Bouzerda, Osango (75’ Sikumoya Koy), Eki, Fontaine, Millet, Bourguignon, Van Remoortel.

Doelpunten: 4’ Eki (0-1), 63’ De Keyser (1-1), 76’ Perrault (2-1).

Geel: Van Der Auwera, Bourguignon, Quansah, Laurent, Baudewyns.

Rood: 59’ Van Der Auwera (E, 2x geel).



