HO Wolvertem Merchtem meteen stevig onderuit in eigen huis tegen gretig Kalken. Doelman Stefaan Deloose: “Deze nederlaag hebben we grotendeels aan onszelf te wijten”

De allereerste match in nationale in het bestaan van Kalken, maar van plankenkoorts was geen sprake. Integendeel. De Oost-Vlamingen waren vanaf het begin gretig in de duels zonder echte kansen. Dat veranderde toen na balverlies op het middenveld Buyl werd diep gestuurd. Die ging op Deloose af en plaatste het leer rustig in de verste hoek: 0-1. Even later werd het ei zo na 0-2, maar een bal van Neve werd van de lijn gehaald. Vlak voor het halfuur was het dan toch raak: een strakke center werd door Baes al te makkelijk in doel getikt. Heyvaert moest even later nog een lobbal van Buyl van de lijn halen. En de thuisploeg? Die vond amper openingen en mocht niet klagen met de ruststand. Enkel Heyvaert kon eens dreigen na een corner van Willems, maar zijn kopbal ging een metertje over.

Na de pauze en een dubbele wissel leverde Oliseh binnen de minuut een gemeten center naar de net ingevallen Eliko Eyenga, maar die besloot vrijstaand pal op doelman Baele. De thuisploeg duwde nu door en de vrijstaande Perrault schoot ook pal op de bezoekende goalie. Het had zomaar 2-2 kunnen en misschien wel moeten staan. Wolvertem Merchtem liet nu op enkele minuten alleszins meer zien dan tijdens de ganse eerste helft. Alleen kon het die lijn, ondanks veel goeie wil, niet doortrekken. Kalken kwam weer meer in de match en Deloose kwam gevat tussen op een poging van de sterk spelende Buyl. Tien minuten voor tijd haalde Deloose de doorgebroken Cnockaert neer. Penalty voor de neofiet en Buyl maakte zo zijn tweede van de namiddag: 0-3.

Onverklaarbaar

Doelman Stefaan Deloose besefte achteraf maar al te goed dat Wolvertem Merchtem het vooral voor de pauze liet afweten. “We zijn onverklaarbaar zwak begonnen aan die match”, is de goalie meteen duidelijk. “We waren niet gretig genoeg en lieten hun spelbepalende spelers te veel vrijheid. Dan kom je in de problemen. Op zich gaven we niet zo heel erg veel weg, maar ze maakten de kansen die ze hadden wel goed af. Na de pauze begonnen we sterk en waren we ook lange tijd de betere. In die periode hadden we toch minstens één keer moeten scoren. Maar dat lieten we na. Zij kregen nadien ook weer mogelijkheden, ook omdat wij alles op alles probeerden te zetten.”

“Deze nederlaag hebben we dan ook grotendeels aan onszelf te wijten”, gaat de ervaren pion voort. “Voor de pauze hebben we het collectief laten afweten en daar profiteerde Kalken optimaal van. Ook al zijn zij nieuw in nationale, zij hebben wel heel wat spelers met ervaring op een hoger niveau.”

Intensiteit

“Uit deze nederlaag moeten we vooral meenemen dat we klaar moeten zijn vanaf minuut één en dat er in deze reeks veel matchen worden beslist op basis van intensiteit en gretigheid. Als dat niet het geval is, kan je van iedereen verliezen. En dat is zonde, zeker na onze goede voorbereiding. Dat een competitie vaak toch nog iets anders is? Als wij allemaal ons niveau halen, maakt het format wat mij betreft niet uit. Of het nu oefenmatchen, bekermatchen of competitiematchen zijn.”

Wolvertem Merchtem: Deloose, Schoukens (54’ Quansah), Christiaens, Willems, Oliseh, Baudewyns (46’ Daels), Vandevoorde, Hofman, Karaçay (46’ Eliko Eyenga), Perrault, Heyvaert.

Kalken: Baele, De Wilde, Van Der Eedt, Caryn, Neve (70’ Poppe), Buyl (89’ De Corte), Baes, Heirewegh, De Brabander (75’ Cnockaert), Bonny (70’ Cools-Ceuppens), Schack.

Doelpunten: 19’ Buyl (0-1), 29’ Baes (0-2), 80’ Buyl (0-3, pen.).

Geel: Karaçay, Deloose, Buyl.



Lees ook: meer voetbal in 3NA