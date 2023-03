HO Wolvertem Merchtem klopt rode lantaarn Eppegem met kleinste verschil. Doelman Stefan Deloose: “Een gelijkspel was logischer geweest”

Het eerste woord dat de goalie van de fusieclub in de mond nam, was veelzeggend over de partij: “Felbevochten. Ik denk dat je dat zeker en vast wel kan zeggen. Eppegem was voor de pauze wat mij betreft de betere ploeg en zij hadden ook één open kans. Zij hadden wind mee en dat resulteerde in enkele corners. Wij waren tevreden dat we met een draw de rust in konden. Na de pauze probeerden wij dan meer druk te zetten, met de wind mee. Dat lukte ons wel aardig, maar echt grote kansen bleven uit. We pakten dan ongelukkig geel via Daels maar konden via Baudewyns toch nog scoren. Na een inworp kopte hij eerst nog tegen de paal, maar in de herneming tikte hij de 0-1 binnen. Meteen daarna pakte hun aanvoerder een niet al te slimme rode kaart, maar toch bleven zij drukken.”

Raadsel

“De conclusie is dan ook dat de drie punten wat overdreven waren”, is Deloose eerlijk. “Een gelijkspel was logischer geweest tegen zeker geen slechte tegenstander. Het is voor mij eigenlijk een raadsel hoe het komt dat Eppegem laatste staat als je hen vandaag zag spelen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat wij heel erg tevreden mogen en moeten zijn met deze zege. Voor beiden ploegen stond er toch wel heel wat op het spel en dat merkte je ook. Voor hen was het misschien nog net iets meer van moeten, maar ook wij beseften dat we best zo snel mogelijk een driepunter konden behalen om niet te veel naar onderen te moeten kijken.”

Niet te veel rekenen

Door de nederlagen van Rumbeke en Aalter en de draw tussen Drongen en Wervik, doen Deloose en maats alvast een heel goede zaak onderin. De voorsprong op de eerste degradatieplaats bedraagt nu negen punten, op een barrageplaats zeven eenheden: “Als je wint, doe je altijd een goede zaak natuurlijk. Maar we staan wat mij betreft nog altijd op een plaats waarin we niet te veel moeten rekenen en vooral naar onszelf moeten kijken. De zes matchen die ons resten moeten we match per match bekijken en zo veel mogelijk punten zien te halen. Een aantal ga ik daar dus niet op plakken. Het is al vaker bewezen dat dit Wolvertem Merchtem van elke ploeg kan winnen, maar ook kan verliezen.”

Eppegem: Leemans, Van Steenwinkel, Verbesselt, Van Delm (46’ Assalhi), Benhamman Krikez (72’ Eki), Frick (67’ El Attabi), Okitakula Munganga, Fontaine, Yangassa (53’ Barbieux), Rijmenams, Van Remoortel.

Wolvertem Merchtem: Deloose, Willems, Daels, Van Ransbeeck (70’ Baudewyns), Vandevoorde, Heyvaert, Quansah, Eliko Eyenga (80’ Perrault), Mokam Noumen, Saikou (64’ Oliseh), Hofman.

Doelpunt: 81’ Baudewyns (0-1).

Geel: Fontaine, Van Ransbeeck, Daels, Benhamman Krikez, Barbieux, Vandevoorde, Oliseh.

Rood: 70’ Daels (W, 2x geel), 82’ Rijmenams (E, rechtstreeks rood).



