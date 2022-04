HO Wolvertem Merchtem kan kampioensfeestje Oostkamp niet verhinderen. Mats Heyvaert: “Hebben onszelf niets te verwijten”

Dat laatste kon centrale verdediger Mats Heyvaert alleen maar beamen: “Oostkamp is de verdiende kampioen in onze reeks, daar bestaat weinig discussie over. Als je de titel pakt met nog drie matchen te gaan, is het volledig terecht.”

“Toch vind ik wel dat we onszelf niets te verwijten hebben. Ik vond ons de evenknie en in de eerste helft hadden we vaak de bal met wat kansen. Het was niet altijd duidelijk welke ploeg bovenaan stond en welke ploeg tiende. Zij kregen rond het halfuur een penalty voor hands, twijfelachtig wat mij betreft. Na de pauze was het qua kansen wel minder langs beide kanten, maar scoorden zij toch dat tweede doelpunt. Nadien waren zij ervaren en slim genoeg om de match uit te spelen.”

“Het was natuurlijk niet tegen Oostkamp dat we de punten moesten behalen”, beseft Heyvaert. Maar we waren er wel op gebrand om ook tegen hen iets te rapen. Niet onlogisch gezien onze sterke thuisreputatie van de voorbije maanden en het feit dat we algemeen gezien in een goede flow zitten. Dat hebben we tegen Oostkamp ook weer als team laten zien. Alleen hebben zij met topschutter Phil Canoot een enorme troef in handen. Hij scoorde er tegen ons weer twee en ik schat dat hij ondertussen rond de dertig treffers zit dit seizoen. Dat is bijna evenveel als wij er maakten met gans Wolvertem Merchtem samen. Dat zegt heel veel natuurlijk.”

Eén zege

Door de, verrassende zege van Jong Lede bij nummer twee Lebbeke, staan de ‘Wolven’ nu vijf punten boven een barrageplaats met nog drie matchen op het menu. Heyvaert weet dan ook wat het doel is in het slot van deze jaargang: “Voor ons wordt het nu zaak om nog zo snel mogelijk minstens één zege te pakken om honderd procent zeker te zijn van het behoud. De komende twee weken krijgen we Lochristi en Voorde-Appelterre over de vloer en op de slotspeeldag trekken we naar rode lantaarn Rhodienne. Laat ons maar proberen de match van komende zaterdag tegen Lochristi al meteen te winnen en dan kunnen we de laatste twee matchen helemaal bevrijd spelen.”

Wolvertem Merchtem: Van Dijck, Schoukens (75’ Perrault), Christiaens, Baudewyns, Mpati (67’ De Boeck), Quansah, Heyvaert, Daels, De Keyser, Karaçay (67’ Laurent), Willems.

Oostkamp: Iket, Vanhaeren, Declerck, Decloedt, Claeys (45’ Vermander), Canoot (76’ De Waele), Bragard, Benoot, Van De Water, Lannoo (75’ Timmerman), Vanhaecke.

Doelpunten: 35’ Canoot (0-1, pen.), 65’ Canoot (0-2).

Geel: Daels, Benoot, Decloedt, Lannoo, De Boeck.

Lees ook: meer voetbal derde nationale A