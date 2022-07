HO Wolvertem Merchtem heeft trainingen reeds hervat. T1 Vicky Carleer: “Voor negentig procent samenhouden van de kern misschien wel de grootste transfer”

In vergelijking met andere ploegen is de fusieclub er dit seizoen best vroeg bij. Met reden zo blijkt: “We spelen nu zondag om 15u tegen de U23 van RSC Anderlecht”, opent trainer Vicky Carleer. “Het zou onverantwoord zijn die match aan te vatten zonder enige trainingen in de benen. Daarom dat we een weekje vroeger zijn gestart dan gewoonlijk. Zij gaan aantreden in 1B wat toch drie reeksen hoger is dan wij. Een lastige match zal het worden waarin de jongens veel meters gaan moeten maken maar hopelijk ook wat leren.”

“De week nadien zal het wat rustiger zijn met individuele loopsessies en een stage in eigen Wolvertem van 22 tot 24 juli”, gaat de T1 van de fusieclub voort. “Waarin ook het nodige plezier zal vooropstaan. Vanaf de week van 25 juli zullen we dan in het normalere regime komen van een drietal trainingen per week aangevuld met de nodige oefenmatchen.”

Beker van België

Op zondag 31 juli om 16u mogen de troepen van Carleer zich dan weer opmaken voor een verplaatsing naar de Waalse eersteprovincialer Grez-Doiceau in de eerste ronde van de Beker van België: “Een niet te onderschatten tegenstander want zij werden vorig jaar tweede in de Waalse eerste provinciale met bijhorende eindronde tot promotie. Moesten we hen kloppen, komen we in de volgende ronde uit tegen Eynatten uit Duitstalig België. Zij werden vorig jaar derde dus ook dat wordt een zware dobber”, is Carleer zeer goed op de hoogte van de (onbekende) tegenstanders. “Moesten we ook hen de baas kunnen, ontvangen we in de derde ronde thuis Tubeke. Het moet toch wel de bedoeling zijn om enkele rondes te overleven. Een must is dat niet maar het gaan wel goede waardemeters zijn om te zien waar we staan.”

Geen inkomende transfers

Opmerkelijk is voorts dat Wolvertem Merchtem tot op heden geen inkomende transfers heeft verricht. Al zijn er ook zeer weinig vertrekkers aan de andere kant: “Ik denk dat we ongeveer 90 procent van de kern hebben kunnen behouden dus dat is misschien wel onze belangrijkste transfer”, vat de T1 het mooi samen. “Het zou kunnen dat er nog één tot maximum twee spelers bijkomen, maar dat zal dan eerder een opportuniteit zijn dan een must.”

“Voordeel is dan ook dat we kunnen voortbouwen op de bestaande automatismen. Ook zijn de meeste spelers weer een jaartje rijper. Van het etiket van veel jonge spelers te hebben, moeten we dan ook een beetje vanaf wat mij betreft. Heel wat van die jonge talenten zijn nu steunpilaren van de club waarvan we ook verwachten dat zij hun verantwoordelijkheden opnemen.”

Linkerkolom

“En dan moet het mogelijk zijn om beter te doen dan de tiende plaats van vorig seizoen” besluit Carleer. “De lat moet zo hoog worden gelegd, maar laten we toch maar eerst al proberen in de linkerkolom te eindigen. Waarbij we dan vooral van onze eigen sterkte moeten uitgaan.”

Oefenmatchen

ZON 17 juli: HOWM – RSC Anderlecht B (15 uur)

MA 27 juli: Crossing Schaarbeek – HOWM (20 uur)

DIN 02 augustus: BOKA United – HOWM (20 uur)

WOE 10 augustus: SK Londerzeel – HOWM (19.30 uur)

WOE 17 augustus: HOWM – Ganshoren (20 uur)

WOE 24 augustus: HOWM – Borght Humbeek (20 uur)