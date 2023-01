HO Wolvertem Merchtem gastheer voor Roeselare-Daisel. Youngster Liam Van Ransbeeck: “Zege zou ons helemaal lanceren”

HO Wolvertem Merchtem speelt zondagnamiddag gastheer voor Roeselare-Daisel, één puntje minder tellend dan de Wolven. Youngster Liam Van Ransbeeck, vorige weekend in de basis in en tegen Hamme, hoopt op een eerste driepunter in het nieuwe jaar.

“Met de komst van Roeselare staan we weer voor een belangrijke match want ze staan bij ons in de buurt”, opent Van Ransbeeck. “Onze twee gelijke spelen op de voorbije speeldagen waren zeker niet slecht want toch tegen sterke tegenstanders. Maar een zege zou ons wel helemaal lanceren in het nieuwe jaar. Zeker omdat we de komende weken nog tegen de ploegen bovenin spelen.”

“Zelf hoop ik natuurlijk weer om de nodige speelminuten te kunnen maken”, gaat de amper 18-jarige aanvaller voort. “Tegen Hamme speelde ik de ganse wedstrijd maar het was niet mijn eerste keer in de basis. In de heenronde begon ik ook aan de matchen tegen Overijse en Wervik. Nadien viel ik geblesseerd uit waardoor ik even niet kon spelen. Maar nu ben is dus weer volledig fit.”

Lichting

Met Van Ransbeeck staat weer een volgende jonge speler nadrukkelijk te kloppen op de poorten van het eerste elftal. En dat is al lang geen toeval meer. Zo gingen doelman Van Dijck, middenvelders Hofman en Mokam Noumen en aanvaller Eliko Eyenga hem al vooraf: “Het leuke is dat wij allemaal samen vorig seizoen begonnen zijn bij de beloften”, pikt de youngter in. “En nu dus deel uitmaken van de A-kern en ook geregeld onze kansen krijgen. Dat zegt toch wel wat over onze lichting. Een echt jeugdproduct van Wolvertem Merchtem kan je me niet echt noemen want ik sloot dus pas vorig jaar aan bij de beloften nadat ik ervoor bij de jeugd van Eendracht Aalst speelde. In die tijd speelde ik overigens vaak tegen Victor Hofman want hij speelde toen bij Dender. Het leuke is dus dat we op hetzelfde moment de keuze hebben gemaakt voor Wolvertem Merchtem.”

Elkaar beter maken

“Een bewuste keuze was dat want zoals je wel weet krijgt de jeugd hier kansen”, gaat Van Ransbeeck voort. “Daar kunnen we met meerdere van meespreken. Wij zijn sowieso een jonge ploeg, maar wel met enkele ervaren pionnen. Dan denk ik aan de eerste plaats aan onze doelman Deloose en aan de centrale verdedigers Christiaens en Heyvaert. Zij brengen ons als jonge gasten heel wat bij. Ook van Bryan De Keyser leer ik veel bij. Hij speelt ook voorin en is dus eigenlijk een concurrent, maar we willen elkaar vooral beter maken.”

“Kortom, ik moest dan ook niet lang nadenken om ook volgend seizoen bij de club te blijven. Hier kan ik perfect verder groeien in het voetballen in een eerste elftal. Dat kan natuurlijk het best door zoveel mogelijk mijn best te blijven doen en de kansen te grijpen die ik krijg. En wie weet volgt dan mijn eerste goaltje voor de club ook wel (lacht).”