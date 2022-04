HO Wolvertem Merchtem gastheer voor leider Oostkamp. Aanvoerder Maarten Willems: “Zitten in een goede flow”

Zondagnamiddag neemt HO Wolvertem Merchtem het in eigen huis op tegen kampioen in spe Oostkamp. De favoriet is dan ook bekend, maar dat neemt niet weg dat aanvoerder Maarten Willems en maats hun thuisreputatie van de voorbije maanden graag in ere willen houden.

Indien Oostkamp het dit weekend beter doet dan nummer twee Lebbeke is de kampioen in derde nationale A bekend. Al wil Maarten Willems het niet zo ver laten komen: “Laat me allereerst stellen dat Oostkamp een topploeg is en de verdiende kampioen. Aan de andere kant acht ik ons ook niet kansloos want in de heenmatch hadden we lange tijd uitzicht op een zege. Dat is natuurlijk geen garantie voor dit weekend, maar een match in eigen huis tegen de leider heeft toch altijd iets. Al willen we ze toch liever niet dit weekend al kampioen zien worden (lacht).”

“Aan de andere kant zijn wij nog niet honderd procent zeker van een verlengd verblijf in de reeks”, beseft Willems. “We zullen toch nog minstens één keer moeten winnen en hoe sneller, hoe beter natuurlijk. Dus niet enkel voor Oostkamp staat er zondagnamiddag nog wat op het spel.”

Zekerheid

“Je mag het vel van de beer niet verkopen, maar het zou al heel erg fout moeten lopen voor ons. En dan zouden de ploegen onder ons een bijna foutloos parcours moeten afleggen. Gewoon zelf nog minstens één keer winnen en we zijn zeker. Daar hebben we nog toffe matchen voor in het verschiet want de weken nadien komen Lochristi en Voorde-Appelterre op bezoek. Goede ploegen waartegen we onze sterke thuisreputatie in ere willen houden met vijf zeges in zes matchen.”

“Afgelopen weekend pakten we dan ook een punt bij nummer drie Torhout (0-0). En dat hadden er gerust drie voor ons kunnen zijn. Achteraf gezien denk ik dat Torhout blij mocht zijn met dat punt en wij onszelf wat tekort deden. Maar dat is natuurlijk praat achteraf. Het toont vooral aan dat we in een goede flow zitten.”

Debuut

In die match debuteerde de amper 17-jarige Blade Van Dijck onder de lat. Een geslaagd debuut zo bleek: “Onze eerste doelman Deloose was nog geblesseerd na een botsing met een speler van Eppegem en onze tweede doelman Pannecoucke was niet inzetbaar”, kadert Willems. “Van Dijck hield meteen de nul tegen een topper uit de reeks en daar mag hij fier op zijn. Het toont wat mij betreft aan dat we in elke linie sterk staan, zowel met de eerste elf als met de vervangers. En dat is de verdienste van de club en van onze keeperstrainer Christophe Dewigne in het bijzonder. Ik denk niet dat er veel ploegen zijn die zo iemand jong al met succes kunnen brengen”, besluit Willems.