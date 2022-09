HO Wolvertem Merchtem en youngster Victor Hofman pakken punt op Schiervelde: “We blijven ons reeksje zo voortzetten”

“Als je het over een ganse match bekijkt, waren er langs beide kanten vrij weinig kansen”, opent Hofman. “Dan is een brilscore na negentig minuten geen verrassend resultaat. Het was misschien niet onze beste match tot dusver, maar een punt pakken op verplaatsing is zeker niet slecht.”

“Zeker niet op Schiervelde, waar vroeger nog eersteklassers over de vloer kwamen en waar Club NXT nu zijn thuismatchen speelt”, is de 19-jarige goed op de hoogte. “Een heel erg mooi en groot veld was het dus iets wat je niet elke week meemaakt op dit niveau. Kortom, een ervaring om niet snel te vergeten.”

Geslaagde start

“Positief is ook dat we nu drie matchen op rij ongeslagen zijn na die nederlaag op de openingsspeeldag en ons reeksje voortzetten met nu zeven op negen. Een geslaagde start kan je het wel noemen en nu is het aan ons om deze lijn zo lang mogelijk door te trekken. Te beginnen volgende week in eigen huis tegen Eppegem voor een derbymatch. Iets om naar uit te kijken.”

Zelf is de amper 19-jarige Hofman dit seizoen alvast niet uit de basis weg te denken bij de fusieclub: “Ik mocht inderdaad al in elke competitiematch starten en daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Het is mijn tweede seizoen bij Wolvertem nadat ik voorheen tien jaar jeugdspeler was bij Dender. Vorig jaar was ik actief bij de beloften van Wolvertem en daar speelden we een erg mooi seizoen met een tweede plaats als resultaat. Uit dat team zijn ook verschillende spelers nu doorgestroomd naar de A-kern, waaronder dus ook ik.”

Bewuste keuze

“Ik koos dan ook heel bewust voor Wolvertem Merchtem omdat ze hier ook echt kansen geven aan de jeugd. Ik mocht dus al iedere keer starten, maar ook doelman Blade Van Dijck en Noah Eliko Eyenga krijgen geregeld hun kansen in de basis. Vorige week mocht ook Liam Van Ransbeeck invallen. De leuze ‘Wij zijn Wolvertem, wij geloven in de jeugd’ klopt dus eigenlijk volledig. Het blijft dus niet bij woorden en dat is heel erg mooi.”

“Doelpunten hoef je tot slot van mij als verdedigende middenvelder natuurlijk niet al te veel te verwachten. Ik wil nu vooral zoveel mogelijk spelen en op deze lijn voortgaan en stappen blijven zetten. En dat samen met de rest van de club en dan zien we wel waar we uitkomen.”

