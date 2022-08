HO Wolvertem Merchtem en nieuwkomer Timothy Oliseh halverwege de voorbereiding: “Hoop mezelf hier verder te ontwikkelen”

De eerste ronde van de beker van België werd een dikke week geleden meteen de eindhalte want van de Waalse eersteprovincialer Grez-Doiceau werd met 2-1 verloren: “Dat was toch wel een tegenslag”, opent Oliseh. “Het was de bedoeling om enkele rondes door te stoten, maar jammer genoeg gaven we het in de slotfase nog weg. Gelukkig hebben we nadien wel een goede reactie getoond in de oefenmatchen tegen eersteprovincialer Boka United en derdenationaler Diest afgelopen weekend. Tegen Boka kwamen we twee keer terug van een achterstand en tegen Diest wonnen we met 1-0 door een doelpunt van Daels. Wat toch wel een stevige opponent was en als je daar van wint en de nul kan houden, mag je tevreden terugblikken. Al blijven het natuurlijk oefenmatchen en moeten we vooral toewerken naar begin september.”

Meer speelkansen

De komende oefenmatch van de fusieclub is woensdagavond om 20u in en tegen tweedenationaler SK Londerzeel. Een wedstrijd waar de 23-jarige Liedekerkenaar naar uitkijkt: “Ik was er vorig jaar nog actief en het is altijd leuk om tegen een ex-ploeg uit te komen. Ik wil me graag tonen en laten zien wat ik in mijn mars heb. Het klopt dat ik niet veel speelde bij Londerzeel en dat hoop ik door een stapje terug te zetten hier wel te kunnen. Het is alleen maar door te spelen, dat ik mezelf verder kan ontwikkelen en kan verbeteren.”

“Tijdens de voorbereiding heb ik al veel speelkansen gekregen van de coach en dat is natuurlijk heel goed voor het vertrouwen. In de vier oefenmatchen scoorde ik tot dusver twee keer. Ik wil de groep, die goed aan elkaar hangt, helpen en dan voornamelijk in de vorm van doelpunten. Dat kan alleen maar door heel hard te blijven werken, zowel op training als tijdens de matchen zelf. Van nature ben ik overigens een diepe spits, maar ik kan ook uit de slag op de flanken.”

Cyprus

Opmerkelijk tot slot is dat de 23-jarige aanvaller, jeugdproduct van Lokeren en KV Mechelen, er al een buitenlands avontuur heeft opzitten: “Op mijn negentiende ben ik inderdaad naar Cyprus getrokken naar een club die vergelijkbaar is met een ploeg uit derde nationale hier” verklaart Oliseh. “Het was sportief misschien niet het allergrootste succes, maar het was wel een heel leuke ervaring waar ik met plezier op terugblik. Ik leerde er niet alleen mezelf kennen, maar ook de wereld. Het feit dat ik dat al op zo jonge leeftijd kon meemaken, is iets wat ze me alvast niet meer kunnen afnemen.”