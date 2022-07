HO Wolvertem Merchtem en Maarten Willems voor eerste bekeropdracht: “Beker is altijd iets apart”

Voor de fusieclub wordt het de derde wedstrijd in de voorbereiding na twee oefenmatchen. De eerste werd met 1-2 verloren tegen de beloften van RSC Anderlecht, doelpunt van Remko Baudewyns. Deze week tegen de Waalse derdenationaler Crossing Schaarbeek. Uitslag 2-2 met doelpunten van Karaçay en Heyvaert.

Zondag wacht dan de eerste match met de nodige inzet tegen Grez-Doiceau: “Een onbekende ploeg al zal dat omgekeerd ook wel zo zijn natuurlijk”, opent Willems. “Vaak zijn Waalse ploegen stevige ploegen met de nodige duels. Of dat nu ook zo is, zal nog moeten blijken. Feit is wel dat de beker altijd iets apart is. Net zoals zo veel andere ploegen willen wij ook graag zo ver mogelijk geraken. Per ronde zal de beleving alleen maar toenemen. Vorig jaar zijn we tot in de derde ronde geraakt en verloren we pas na penalty’s van Ninove. Onderweg schakelden we toen onder meer Berchem uit. Voor zo’n parcours zouden we graag terug tekenen.”

Geen garantie

“Al is dat wel geen garantie voor de competitie”, beseft de middenvelder maar al te goed. “Vorig seizoen kenden we in mijn ogen een heel goede voorbereiding met slechts één nederlaag en winstmatchen tegen enkele ploegen uit een hogere reeks. Maar we kenden wel een slechte start van de competitie. Zo zie je maar dat je alles wat in perspectief moet plaatsen. Het is begin september dat we er echt moeten staan.”

Eerste transfer

Hoewel het lange tijd muisstil bleef op vlak van inkomende transfers werd ondertussen toch een nieuwe naam aan de kern toegevoegd. De 23-jarige aanvaller Timothy Oliseh maakt de overstap van tweedenationaler SK Londerzeel en genoot zijn jeugdopleiding bij KSC Lokeren en KV Mechelen: “Het zag er inderdaad lange tijd naar uit dat er niemand ging bijkomen. Ook niet onlogisch gezien er amper vertrekkers waren. Maar de transfer van Timothy schept wel meer mogelijkheden in aanvallend opzicht. Hij was al meteen mee op stage en maakte tegen Crossing Schaarbeek zijn eerste minuten. Onze kern was niet heel erg ruim dus met de toevoeging van enkele talentvolle beloften en Timothy zal de concurrentie alleen maar toenemen. En dat kan de club alleen maar ten goede komen.”

Buikspieren

Zelf is de kapitein van de fusieclub nog supporter nummer één langs de zijlijn. Al zou dat wel snel kunnen veranderen: “Momenteel werk ik nog aparte schema’s af in samenwerking met onze kiné door problemen met de buikspieren. Iets waar ik vorig seizoen bijna een gans jaar mee heb gesukkeld. Zelfs hoesten deed toen soms pijn. Die pijn is gelukkig verdwenen en het gaat steeds beter en beter. Dit weekend komt normaal gezien nog te vroeg, zeker negentig minuten lukken nog niet. Maar als de coach mij echt nodig heeft, sta ik er. En anders normaal gezien tegen één van de volgende oefenmatchen.”