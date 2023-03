HO Wolvertem Merchtem en aanvoerder Maarten Willems maken het leider Overijse knap lastig, maar bijten wel in het zand: “Amper zichtbaar wie eerste stond en wie in de brede middenmoot”

voetbal derde nationale AHO Wolvertem Merchtem verloor in eigen huis met het kleinste verschil van leider Tempo Overijse: 1-2. Kapitein Maarten Willems en maats konden gerust aanspraak maken op meer, want het verschil in de stand was op het veld niet of nauwelijks zichtbaar.

Het eerste halfuur werd gekenmerkt door veel slordigheden langs beide kanten. De bal was meestal voor Overijse, maar tot kansen leidde dat niet. Even voor het halfuur nam Willems een afvallende bal van buiten de zestien in één tijd op de slof en het leer verdween knap in de benedenhoek: 1-0. Enkele minuten later kopte goaltjesdief Cocchiere een vrije trap van Peeters aan de eerste paal in doel en alles te herdoen: 1-1. Twee kansen, twee doelpunten. We leken met een draw te gaan rusten, maar na een al dan niet foutief duel in de zestien tussen Mokam Noumen en Maluka Bimbo wees de ref naar de stip: Cocchiere lukte zo zijn tweede van de namiddag: 1-2.

Na de pauze heel veel goede wil en drang naar voren van de Wolven, maar echte kansen bleven uit. Enkel op een poging van Van Ransbeeck moest De Vriendt redden. Ook Overijse liet aanvallend amper iets zien en loerde op de tegenaanval, maar buiten een knal van buiten de zestien van de gretige Houssane kwam het niet. De leider boekte zo een erg zakelijke driepunter, maar daar zullen ze in de Druivenstreek niet om rouwen gezien het puntenverlies van eerste achtervolger Voorde-Appelterre en de bonus nu van drie punten.

Aanvoerder Maarten Willems zag ook dat er veel meer inzat voor de thuisploeg: “Eén punt of zelfs drie waren wat mij betreft niet gestolen. Maar we kenden geen geluk tegen Overijse en ook andere omstandigheden maakten het moeilijk. Er waren vrij weinig kansen, maar zij gingen er net iets beter mee om. Toch was het wat mij betreft amper zichtbaar wie eerste stond en wie in de brede middenmoot. Dat zegt toch wel iets over onze match, want hoe je het ook draait of keert, Overijse is wel een topploeg in deze reeks.”

Kampioenengeluk

“We wisten dat we zelf top moesten zijn en dat waren we wat mij betreft ook. Zeker voor de pauze. Ik denk dat ze het toen niet altijd even goed wisten. Die 1-2 bij de rust was dan ook niet terecht. Maar dat is dan misschien het geluk van de leider om dit soort matchen toch over de streep te trekken. Noem het kampioenengeluk.”

Rug rechten

“Ondanks deze nederlaag geeft deze prestaties ons wel een boost', gaat Willems voort. “Zeker na de wanprestatie van vorige week op Wervik. We wilden onze rug rechten voor onze eigen supporters en dat is wat mij betreft ook gelukt. We hebben getoond dat ploegen altijd rekening moeten houden met ons, waar we ook staan in de stand of tegen wie het ook is. Alleen jammer natuurlijk van het resultaat. Zaak zal nu zijn om dit de komende weken ook te brengen tegen ploegen onder ons. En dan wél liefst met resultaten. Te beginnen volgende week al met een nieuw streektreffen tegen Eppegem.”

Wolvertem Merchtem: Deloose, Willems, Baudewyns, Van Ransbeeck, Vandevoorde, Heyvaert, Quansah, Eliko Eyenga (81’ Perrault), Mokam Noumen, Saikou (65’ Oliseh), Hofman.

Tempo Overijse: De Vriendt, De Maeyer, Verdoodt, Van Dyck, Peeters (66’ Dehond), Cocchiere, De Jonge, De Neef, Barreiro Arca, Houssane, Maluka Bimbo.

Doelpunten: 28’ Willems (1-0), 33’ en 44’ Cocchiere (1-1 en 1-2, pen.).

Geel: Barreiro Arca, Van Dyck, Van Ransbeeck.



