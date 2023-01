HO Wolvertem en VW Hamme verdelen de buit. Aanvoerder Maarten Willems: “Slechte eerste helft, goede tweede helft”

“Ik denk dat je onze match in twee helften kon opsplitsen”, opent Willems. “We speelden een slechte eerste helft en een goede tweede helft. We wisten dat zij erop gebrand gingen zijn iets recht te zetten na de stevige pandoering die wij hen in de heenronde uitdeelden en we hadden het voor de rust dan ook knap lastig. Met die niet onlogische 1-0 tot gevolg.”

“Na de pauze vond ik ons beter acteren en kwamen we ook op gelijke hoogte vanaf de stip”, gaat de kapitein voort. “Rond het uur vielen we dan inderdaad met tien na rood voor Remko Baudewyns. Eén van zijn twee gele kaarten vond ik alvast niet terecht maar bon. We moesten terug vol aan de bak en konden al bij al vrij makkelijk stand houden. Ik ben dan ook een tevreden aanvoerder want hoe je het ook draait of keert, Hamme is echt wel een goede ploeg en ze staan niet voor niets vrij bovenaan.”

Momentopnames

Of het toeval is dat is dat we nu twee weekends na elkaar een rode kaart pakken?: “Dat zegt wat mij betreft niet veel over onze ploeg. Het zijn eerder momentopnames. Het valt misschien meer op omdat het nu twee weekends na elkaar is, maar beide rode kaarten waren voor discussie vatbaar. Jammer is wel dat we volgende week Joel en Remko missen, dus dat gaat wel puzzelen worden.”

Voortbouwen

“Ik onthoud hier vooral uit dat we ondanks het feit dat we de matchen in 2023 nog niet met elf konden afsluiten, we wel telkens een punt haalden en dat tegen ploegen die boven ons staan. Daar kunnen we zeker op voortbouwen. Zaak zal nu zijn om ook resultaten te behalen tegen de ploegen onder ons, iets wat in de heenronde toch soms te weinig gebeurde. Laat ons daarmee komend weekend al maar eens mee beginnen wanneer we Roeselare-Daisel ontvangen, één punt minder tellend. Als we ook tegen die ploegen meer punten pakken, kan het nog een heel mooi seizoen worden.”

Komend seizoen

Naar volgend seizoen toe blijven trainer Vicky Carleer, assistent-trainer Joris De Vleeschouwer en Kevin Bogemans (doorstroming) op post. Huidig keepertrainer Christophe Dewigne wordt vervangen door Bart De Valck, oud doelman van de club. Voorts zijn de gesprekken met de huidige kern volop aan de gang en blijven doelman Deloose en jeugdspelers Van Ransbeeck en Hofman ook volgend seizoen de club trouw. Aan uitgaande zijde zal de club in de zomer afscheid nemen van Eliko Eyenga (FC Lebbeke), doelman Pannecoucke en Erbas.

