HO Veltem en KFC Herent kijken elkaar opnieuw in de ogen: “Veel beweging in de opbouw wordt cruciaal”

Het is pas van eind november geleden dat beide teams elkaar bekampten in competitieverband. De wedstrijd eindigde toen op een billijke 1-1-puntendeling op het veld van Herent. “Eerlijk is eerlijk, Herent verdiende toen misschien wel meer, want voor ons was dat eerder een gevleide puntendeling”, kijkt trainer Vanhentenrijk daarop terug. “Of ik er veel uit geleerd heb met het oog op deze bekerconfrontatie? Wat ze vooral heel goed deden, was onze achterspelers onder druk zetten bij het uitvoetballen en dat quasi negentig minuten lang. Ik verwacht dat ze dat op ons veld opnieuw gaan proberen te doen, dus aan ons om daar een antwoord op te vinden. Het zal er vooral op aankomen om goed te bewegen tussen de linies en zo altijd voor voldoende opties te zorgen in die opbouw. Dat gezegd zijnde, dit Herent is gewoon een goede ploeg. Ik zie hen zeker nog een reeksje neerzetten in de terugronde, want ze staan daar niet op hun plaats als nummer veertien in het klassement.”

Kort bij mekaar

Wie er voor Nieuwjaar wel al in slaagde om een aantal zeges op rij te boeken, is HO Veltem zelf. De knappe 9 op 9 katapulteerde hen naar een stek in de veilige middenmoot. “Zo zie je maar hoe snel het kan keren in het voetbal en dan vooral in eerste provinciale waar het niveau heel kort bij mekaar ligt”, weet Chris Vanhentenrijk. “Enkel Fenixx Humbeek en misschien ook Bierbeek steken er wat bovenuit, maar daaronder is alles mogelijk. In de aanvangsfase kenden we wat pech, maar dat is ondertussen wel wat gekeerd. De 2-3-uitzege in Outgaarden-Hoegaarden had ook anders kunnen uitdraaien, maar verder wonnen we ook wel verdiend van Liedekerke en Rhodienne.”

Terugkeer Ansoms

“Wat die ommekeer veroorzaakt heeft? Vertrouwen doet veel en we vonden in die laatste weken terug vlotter de weg naar doel”, aldus nog Vanhentenrijk. “Eerder in het seizoen moesten we nog Marten Ansoms missen en hij is in aanvallend opzicht toch een belangrijke pion voor dit Veltem. Dus voila, hopelijk kunnen we meteen een goede start maken in dit nieuwe kalenderjaar.”

