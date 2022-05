Historische derde plaats voor Houtland-vrouwen in hoogste interclubafdeling

AtletiekIn het verre Dampicourt hebben de vrouwen van Houtland AC collectief een absolute topprestatie neergezet. In de hoogste nationale interclubafdeling slaagden ze erin om derde en eerste Vlaamse club te worden. Een unicum in de geschiedenis van de Torhoutse club. “Dat de meisjes dit in ons jubileumjaar realiseerden, maakt het allemaal nog veel mooier”, reageert voorzitter Greet Meulemeester.

Houtland AC zit bij de vrouwen al een aantal jaar in de hoogste interclubafdeling en tot nu toe was een zesde plaats het beste resultaat. Club-volger en collega journalist Hans Vanbesien maakt altijd vooraf tot in het detail een prognose en dat klopt ook meestal wel. “Hans had berekend dat we een totaal van 144 punten gingen halen en dat we derde zouden worden. Dat gaf ons enigszins wel moed en we durfden de ambitie uit te spreken om de top vijf te halen. Uiteindelijk zat Hans er opnieuw heel dicht bij en haalden we 141 punten en werden we heel knap derde”, zegt Meulemeester.

“Wat betreft de plaats was dit het hoogst haalbare, want CABW en Excelsior waren ongenaakbaar. Qua punten lieten we hier en daar wel nog wat liggen, maar uiteindelijk werden we heel comfortabel derde ... en vooral we waren de eerste Vlaamse ploeg, wat toch wel een grote eer is”, stelt Meulemeester. “Grote clubs zoals Racing Gent, Olympic Essenbeek Halle, KAA Gent... we hielden ze allemaal een heel stuk achter ons. Dat bewijst toch dat we als klein West-Vlaams clubje goed bezig zijn.”

Pijlsnelle Rani Vincke

De grote uitblinkster bij Houtland was Rani Vincke. De Gistelse won de 100m in een fantastische 11.59 en hield daarbij toppers als Anne Zagré, Nora Thiry en Angel Agwazie ruim achter zich. “Wat een fantastische wedstrijd heeft Rani gelopen. Ze schoot als een pijl uit de startblokken en liep gewoon weg van Zagré. Subliem gewoon.”

Maar ook de andere atletes presteerden heel goed. “In de kampnummers haalden we heel veel punten en da’s op een interclub heel belangrijk. Lotte Declerck greep de overwinning in het hamerslingeren met een persoonlijk record, wat ook een straffe prestatie was.”

Nieuw systeem

Ondanks de knappe prestatie, was dit het laatste optreden van de Houtland-vrouwen in de hoogste afdeling. “Vanaf volgend jaar is er een nieuw systeem, waarbij de interclub van de mannen en de vrouwen samengevoegd worden en, ondanks het feit dat onze mannen zaterdag ook prima gepresteerd hebben, zakken we daardoor naar een andere afdeling”, weet Meulemeester. “Maar goed, da’s niet zo erg. We zijn heel blij en trots dat we op die manier afscheid kunnen nemen en vooral dat we dit in ons jubileumjaar presteren, want de club bestaat dit jaar 75 jaar.”

