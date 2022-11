Historisch! Niet Europees kampioen Barcelona maar RSCA Futsal naar Final Four van Champions League!

De onfortuinlijke Roninho zat met het been in het gips in de tribune na de aanslag van Barça-speler Dyego twee dagen eerder. Edu was eerder al geblesseerd geraakt en Fits zat een gele schorsing uit. Toch begon RSCA met veel enthousiasme aan de partij. Grello (paal) en Diogo kregen de eerste kansen. Doelman Roncaglio moest zich één (zeldzame) keer tonen. Na zes minuten kon Grello – andermaal een sterk tornooi spelend – met een geplaatst schot de score openen. Twee minuten later kon Diogo met behulp van de Roemeense doelman de voorsprong verdubbelen. Het was al Anderlecht, wat de klok sloeg. Toen Galati met een vliegende keeper wou uitpakken, werd dat door Jelovcic nog voor de rust afgestraft met een derde treffer.

Tweede helft

In het besef dat elke doelpunt telt, gingen de spelers van Anderlecht na de rust tot het uiterste. Tomic scoorde van dichtbij, Diogo zorgde met een schot voor de forfaitcijfers. Dillien, Grello en een owngoal zorgden voor een 0-8-tussenstand. Op dat moment kwamen de spelers van Barcelona de zaal binnen om later op de avond de tweede match te spelen. De Spanjaarden trokken grote ogen, want ze beseften toen al dat ze tegen Pula zwaar aan de bak moesten. In de laatste twee minuten ging RSCA zelfs met een vliegende keeper spelen! Het leverde via Tomic een negende treffer op. De conclusie was dat Barcelona maximaal met vijf doelpunten verschil mocht winnen tegen Pula.

Nagelbijtend

Grote euforie of bang afwachten? Manager Lieven Baert schipperde tussen hamer en aambeeld. “We beleefden in Kroatië het ene hoogtepunt na het andere. Hoewel we tegen Galati toch wat mankracht misten, vatten we de match met de juiste ingesteldheid aan. Veertig minuten lang hielden we de Roemenen in onze greep. Minuut na minuut zag je onze hoop op een stunt groeien. Uiteindelijk win je dan met 0-9. Opdracht volbracht zou je dan denken, maar dan moet je wachten op het resultaat van Europees kampioen Barcelona. De marge op zich was mooi, maar niemand van ons gezelschap waande de buit al binnen. Het was enerverend wachten tot het laatste fluitsignaal van Barça. Lange tijd zag het er mooi uit voor ons, maar op het einde werd het 7-2. Veel langer mocht het niet duren, maar onze stunt was een feit! RSCA mag naar de finale van de Champions League!”

Ploegen en doelpunten

Galati : Tonita, Burdujel, Cires, Craciun, Daniel Araujo (starters), Cardei, Arhite, Dudau, Ignat, Oana, Petica, Matei.

RSCA : Roncaglio, Tomic, Diogo, Jelovcic, Grello (starters), Cristiano, Bex, Meyers, De Kerf, Rescia, Dillien.

Doelpunten : 6’ Grello (0-1), 8’ Diogo (0-2), 14’ Jelovcic (0-3), 24’ Tomic (0-4), 28’ Diogo (0-5), 28’ Dillien (0-6), 33’ Grello (0-7), 35’ Dudau (0-8, og), 40’ Tomic (0-9).