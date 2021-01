Hilaire Van der Schueren begint nieuw seizoen in Frankrijk: “Afgelasting van wedstrijden maakt me ongerust”

In het tussenseizoen promoveerde Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux naar de WorldTour. Die opwaardering zorgde voor een aantal nieuwigheden. “In het verleden kon ik steeds rekenen op de steun van Steven De Neef, Jean-Marc Rossignon en Bart Wellens als ploegleiders. Daar kwamen deze winter Valerio Piva en Frédéric Amorison bij. Aike Visbeek werd aangesteld als performance manager. Tijdens ons oefenkamp in Alfas-del-Pi heb ik een homogeen team gezien, een hechte groep. Ondanks de overstap naar de WorldTour hebben we ons concept kunnen behouden. Dit betekende dat de negen nieuwe renners en de nieuwe staf zich vlot hebben kunnen aanpassen aan de groep. 2021 wordt een overgangsjaar voor ons. We hebben dit seizoen enkele sterke ijzers om in het vuur te gooien en blijven attent om deze kern de komende jaren nog met kleppers en jonge talenten te versterken.”

Herschikkingen

Hilaire Van der Schueren stelt dat corona het er niet makkelijk op gemaakt heeft. “We hebben uitvoerig vergaderd over de jaarplanning, maar hebben ons huiswerk al een aantal keren moeten opnieuw maken. In deze onzekere tijden zijn er veel factoren, waar we rekening mee moeten houden. De afgelasting van de wedstrijden maakt me ongerust, maar ik merk dat de renners vooral op hun voorbereiding gefocust zijn. Ze moeten ervan uitgaan dat de wedstrijden waarvoor ze geselecteerd zijn, doorgaan. Achter de schermen zorgen wij ervoor dat ze dankzij een uitgekiende planning een houvast hebben.”

Focus op klassiekers

De komende maanden moet de arbeid van de voorbereiding uitbetaald worden. Hilaire Van der Schueren meent dat de doelen zich later in het voorjaar zullen stellen. “Het is pas na de eerste wedstrijden dat we zullen ontdekken waar we staan. La Marseillaise is niet bepalend. Iedereen heeft namelijk goed gewerkt. Er verbleven een groot aantal ploegen tijdens de januarimaand in de buurt van Alicante en ze waren er – net als onze ploeg – niet op vakantie. Binnenkort wordt onthuld wie de start van het seizoen goed voorbereid heeft. Met ons team is het de bedoeling om er vanaf het Belgische openingsweekend (de ploeg rijdt de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne, red.) te staan. Ik hoop op mooie prestaties in de klassiekers in april.”