Heur-Tongeren nipt onderuit in leuke oefenpot bij FC Luik: “Met goed gevoel huiswaarts”

De eerste twintig minuten waren volledig voor de Eburonen. Hideg claimde een strafschop. Aan de overkant deed Martin Suarez hetzelfde. Rond het halfuur kwamen de Luikenaars opzetten met een achterwaartse kopbal van Renquin tegen de dwarsligger en een schot van Martin Suarez dat van de lijn werd geveegd door kapitein Vanderhoven. In de slotfase van de eerste helft was het toch raak. Na een mooie actie schoot de Fransman Melvin Renquin beheerst in de verste hoek de 1-0 knap binnen. Op slag van rust opnieuw Renquin, maar doelman Vandecaetsbeek, die een puike partij keepte, had een knappe redding in huis.

Na de rust kwam Heur-Tongeren gretig uit de kleedkamers. Een alerte Wagemans stuurde perfect Camara in het straatje. De Tongerse topschutter bleef koelbloedig met een plaatsbal in de verste hoek. Vlak daarop was er mistasten in de Luikse verdediging, de steeds op de loer liggende Hideg kon het schitterend afmaken (1-2). Tongeren op rozen en ondanks de vele wissels in beide kampen bleef de partij boeiend. Luik, met snelle flanken Mouchamps en D’Ostilio, probeerde de bakens te verzetten. Lallemand scoorde de verdiende gelijkmaker. De partij bleef in evenwicht, maar het was Luik-speler Mouchamps, die randje buitenspel, op doel kon afgaan en hij krulde de bal mooi in de bovenhoek. De bezoekers kregen nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar die kwam er niet meer.

Lennert Vandecaetsbeek toonde meermaals zijn klasse tegen Luik en kan leven met de nipte nederlaag. “Luik speelt een reeks hoger en had al één oefenwedstrijd in de benen. Na een zestal trainingen was dit onze eerste wedstrijd. Het liep vrij vlot. We speelden aardig en goed georganiseerd voetbal. We hadden ook onze kansen. Een draw was meer op zijn plaats geweest. Niet dat het resultaat doorslaggevend is om deze prestatie te beoordelen, het kwam er vooral op aan om elkaar weer te vinden en dingen bij te leren.”

Zaterdag tegen U21 van Anderlecht

“Dit was een ideale oefenpot naar aanloop van onze bekerwedstrijd bij AA Gent”, gaat de doelman voort. “Het voelde goed om nog eens tussen de palen te staan in een wedstrijd. Ik kreeg aardig wat werk op te knappen en voor een doelman is dat nodig om vertrouwen op te doen. Als groep kunnen we huiswaarts keren met een goed gevoel. Zaterdag spelen we in en tegen de U21 van Anderlecht. Hopelijk kunnen we ginds ook een goede wedstrijd afwerken”, besluit de 26-jarige doelman uit Hoeselt.