Het Turnhout van voorzitter Ignace Kroos moet zich dringend herpakken na 1 op 24: “Zakken is geen optie”

voetbal tweede nationale BHet is stilaan vijf voor twaalf voor Turnhout. Dat beseft ook voorzitter Ignace Kroos, die zijn ploeg de afgelopen twee maanden maar liefst zes keer op rij zag verliezen. Al hoopt hij dat daar morgenavond op bezoek bij Londerzeel verandering in komt.

De laatste Turnhoutse zege ondertussen al van begin november thuis tegen Sporting Hasselt. “Dat is veel te lang geleden”, weet Kroos. “Zeker omdat ik ervan overtuigd ben dat we kwaliteit genoeg in de rangen hebben. Onze kern is bijvoorbeeld absoluut sterk genoeg voor deze reeks, maar de laatste tijd blijven alleen de resultaten uit.”

Druk neemt toe

Kroos weet waar het schoentje wringt bij Turnhout. “We blijven gewoon veel te veel goals slikken. En in het begin van het seizoen konden we dat nog compenseren met goed voetbal, maar ook dat is de laatste weken net iets minder. De manier waarop telt trouwens niet meer. We hebben bijvoorbeeld al genoeg complimenten gehad voor ons spel. Vanaf nu tellen enkel nog de punten. Al neemt de druk natuurlijk ook toe en dat maakt het er niet eenvoudiger op.”

Het Turnhoutse bestuur zat deze week ook samen met coach De Herdt. “We hebben hem voor alle duidelijkheid niet op het matje geroepen voor de slechte resultaten van de laatste tijd. Dat gesprek stond al langer gepland, maar het is natuurlijk wel zo dat we hem gevraagd hebben hoe hij de toekomst ziet. Wat is bijvoorbeeld zijn strijdplan om ons in tweede nationale te houden, want dat er iets moet veranderen als we niet willen zakken, lijkt me wel stilaan duidelijk.”

Versterking niet aan de orde

En of Kroos erin wil blijven met de Binken. “Zakken is geen optie. Zowel sportief als commercieel is het een absolute must om ons te redden. Een club als Turnhout hoort gewoon op alle vlakken thuis op dit niveau. Of er dan nog versterking komt? Dat is op dit moment niet aan de orde. We beschikken over voetballend vermogen genoeg om ons naar het behoud te loodsen. Daarom gaan we ook proberen om onze kern grotendeels samen te houden. Al is het naar volgend seizoen toe wél de bedoeling om ons op bepaalde posities te versterken.”

