Het sprookje van doelman Leo Cascio (Belisia) kent geen einde: “Ik wil gewoon tonen dat ik de beste ben”

Het lijkt voor Belisia wel een modern sprookje te zullen worden, maar niemand mag de inspanningen van de spelersgroep vergeten. Ook daar is Cascio de man die op geen inspanning kijkt. “Karakter tonen en altijd weer opnieuw je grenzen verlengen, daarin heb ik me dit seizoen willen bewijzen. Die drive om er vol voor te gaan, kan je trouwens ook terugvinden bij mijn maats in de wedstrijd tegen Lokeren-Temse. Doe het maar hé, als je van een 1-0-voorsprong naar een 1-2-achterstand in de eerste verlengingwordt geplaatst. We hebben er daarna met alles wat we hadden onze kop voorgelegd en terecht ook die strafschoppenreeks naar ons toegetrokken”, aldus de man die zondag de trofee voor beste speler van het seizoen ontving.