Het seizoen zit erop voor Bert Dufraing en Haasrode Leuven: “We kijken met heel veel zin uit naar het nieuwe seizoen”

“Vorige week hebben we inderdaad toch nog goed afgesloten”, zegt libero Bert Dufraing. “Ik denk dat we blij mogen zijn dat we in Borgworm vlot zijn gaan winnen en ook tegen Gent een belangrijke laatste thuisoverwinning konden binnenhalen.”

Haasrode Leuven leek zich naar het einde van het seizoen te slepen. “Of we blij zijn dat het erop zit? Ik zit met een dubbel gevoel. Het was een moeilijke Challenge Final 4 nadat we een zotte domper te verwerken kregen aangezien we zo dicht bij het spelen van Champions Final 4 (VHL verloor de beslissende kwalificatiewedstrijd met 3-2 van Aalst, red.) waren. Door een beetje decompressie volgde dan geen goede resultaten in de Challenge Final 4.”

“Ik kijk wel positief vooruit en dat was de samenvatting van iedereen na de laatste wedstrijden. Met deze groep, waar heel weinig gaat in veranderen, kunnen we resultaten neerzetten. We zien dat er potentieel is en dat het op kleine details aan komt.”

Korter bij de top 4

Uiteindelijk sloot Haasrode Leuven de Challenge Final 4 als derde af met zeven punten. Gent (15) en Achel (11) deden het beter, Borgworm (3) minder goed. Het doel van VHL tijdens de laatste zes wedstrijden was duidelijk.

“We hebben met de ploeg tijdens de Challenge Final 4 minder prestatiedoelstelling gesteld en eerder gekeken naar ontwikkelingsdoelen per speler en als team. We hebben daar goed kunnen aan werken en weten dat de als die puntjes er vanaf de start van het nieuwe seizoen goed inzitten dat we wel iets kunnen doen. En dat we misschien wel korter bij die top vier staan.”

“Enkele spelers trekken de komende periode naar de nationale ploeg en anderen gaan goed revalideren. Zien dat we honderd procent klaar zijn om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Het overheersende gevoel is positief en we kijken met heel veel zin uit naar het nieuwe seizoen”, besluit Bert Dufraing.