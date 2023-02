Het seizoen zit er op voor Seppe Kil (Lyra-Lierse): “Het slechtst mogelijke nieuws waar je als voetballer zo bevreesd voor bent”

Lyra-Lierse speelt komend weekend een thuiswedstrijd tegen Tongeren, maar die wedstrijd is nu even niet de zorg van Seppe Kil. De aanvallende middenvelder van Lyra-Lierse moest op de vorige speeldag, na een duel met Bangali (City Pirates), tien minuten voor het einde van de wedstrijd de strijd staken. De diagnose is inmiddels bekend: gescheurde voorste kruisband en een scheur in de meniscus.

Seppe Kil op krukken, het zal het beeld van de volgende maanden zijn. Er staat de Antwerpenaar een operatie en langdurige revalidatie te wachten. Naar alle waarschijnlijkheid zal Kil een zes tot acht maanden aan de kant moeten blijven en dus toewerken naar het volgende seizoen.

“Dit was het slechtst mogelijke nieuws, dat ik gisteren (donderdag, red.) mocht vernemen”, reageerde Kil aan de telefoon. “Dit is het nieuws waar je als voetballer zo bevreesd voor bent, hé. Ik zit nu tien jaar in de voetballerij en nooit was ik langer dan twee weken gekwetst. Dat maakt dat ik in zekere zin ook wel nieuwgierig ben naar wat er mij allemaal te wachten staat, maar ook dat ik daarin onervaren ben. Individueel trainen heb ik ook nog nooit moeten doen.”

Elio Balbi

Alleszins zal ik één van de volgende dagen geopereerd worden, nadat ik komende maandag bij de chirurg zal zijn langs geweest. Tijdens mijn revalidatie kan ik Elio Balbi gezelschap gaan houden, die zit ook met krukken in de businessseats naar de wedstrijden te kijken (lacht).”

Qua timing komt het jou wel en niet goed uit. “Ja, dat is het nooit, hé. Ik lig nog een jaar onder contract bij Lyra-Lierse en dat zou ik sowieso uitdoen. Daar moet ik mij geen zorgen om maken, gelukkig maar. Maar begin juli staat er ook een trouw gepland. Ik hoop dat ik tegen dan krukkenvrij ben, daar ga ik in elk geval sterk naartoe werken. Met het oog op volgend seizoen is het van belang zo snel mogelijk volledig fit te geraken.”

Rond Lyra-Lierse viel nog een beetje positiever nieuws te rapen. De club krijgt er immers twee punten extra bij. In de wedstrijd op Lebbeke van twee weken geleden namen de Oostvlamingen een speler onder de 21 jaar te weinig op in de selectie. Zodoende wordt de uitslag (1-1, red.) omgezet in een 0-5-forfaitzege in het voordeel van de Lierenaars. Zo krijgt Lyra-Lierse twee punten in de schoot geworpen die weer een ander licht werpen op de rangschikking, twee punten die de club dichterbij de subtop brengt. Met twee thuiswedstrijden in het verschiet, tegen Tongeren en Cappellen, is er misschien nog een klassementsverbetering mogelijk. Maar Seppe Kil zal de Lierenaars (voorlopig) niet meer aan punten kunnen helpen.