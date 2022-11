Het reeds uitgeschakelde Antwerp Giants ziet zijn laatste Europees duel tegen Hapoel Holon als voorbereiding voor de belangrijke wedstrijden die er aankomen

basketbal bnxt-leagueTelenet Giants Antwerp speelt dinsdag op Hapoel Holon zijn laatste groepswedstrijd in de Fiba Europe Cup. Een match die geen invloed meer heeft op het klassement. Met twee zeges en drie nederlagen is Giants uitgeschakeld en maakt het geen kans meer om zich te plaatsen bij de top twee.

In groep B is de beslissing gevallen. Haifa Holon (Israël) en Gaziantep (Turkije) zijn geplaatst voor de tweede ronde. Het Oostenrijkse Gmunden en Antwerp Giants zijn uitgeschakeld. Op de laatste speeldag strijden Holon en Gaziantep nog enkel voor de groepszege.

De Europese campagne was het grootste slachtoffer van de spelerscarrousel die de kern van Antwerp Giants dooreenschudde. Twee thuisnederlagen met één korf verschil (55-56 tegen Holon en 87-90 tegen Gmunden). En dat met een gedecimeerde kern. Het klassement had er helemaal anders kunnen zien.

Een impact op het klassement heeft de wedstrijd tegen Hapoel Holon niet meer, maar voor Antwerp Giants is het geen overbodige wedstrijd. Het wil zo snel mogelijk de drie nieuwe spelers Spencer Butterfield, Desonta Bradford en Brandon Anderson verder integreren. Voor de belangrijke wedstrijden die eraan komen. Eerst vrijdag tegen Charleroi. En dan, één week later, voor de belangrijke dubbele bekerconfrontatie tegen Leuven.

Desonta Bradford heeft zich op korte tijd al snel ingewerkt. Sinds zijn aankomst is Antwerp Giants nog ongeslagen. Giants won in de competitie tegen Brussel en Luik en won vorige week Europees tegen Gaziantep. Na een geslaagde universiteitscarrière - in zijn laatste jaar bij East Tennessee State werd hij uitgeroepen tot MVP van zijn conference - maakte Bradford de overstap naar Europa. De Amerikaan heeft al een Belgisch verleden. In het seizoen 2019-2020 speelde hij bij Brussels.

“Door de corona-lockdown werd het seizoen toen in maart afgesloten”, zegt Desonta Bradford. “Ik beleefde een goede tijd in Brussel en in België. Het is één van mijn favoriete bestemmingen in Europa. Toen Giants me contacteerde, heb ik niet geaarzeld.”

Antwerp Giants beleefde moeilijke eerste maanden. Dat schrikte Desonta Bradford niet af om naar Antwerpen te komen. “Wat hier de eerste maanden verkeerd liep, daar ben ik niet mee bezig. De club greep in en haalde drie nieuwe spelers. Het is een andere ploeg dan in het begin van het seizoen. We werken hard om hier iets mooi te realiseren.”

Night Of The Giants

Op 17 maart 2023 organiseert Antwerp Giants zijn elfde editie van The Of The Giants. Dan verhuist de club voor één dag naar het Sportpaleis. De tegenstander, een ploeg uit Nederland, zal later worden bekendgemaakt.