Het licht schijnt weer in Lebbeke, maar niet alle spelers zagen het licht tegen sterk Hasselt

Goed nieuws voor FC Lebbeke: de club kan zich weer in de schijnwerpers spelen. In geen tijd kon de verlichting de voorbije weken plots wel gemaakt worden. Lebbeke kon niet rekenen op Loriers (geschorst) Sey en De Pauw (beiden zes weken out). Kort voor de match kwam daar nog De Vlieger bij. In een aangename eerste helft kwam de druk van de bezoekers. Aeyels moest goed plat op pogingen van Dassen en Cuypers. Lebbeke kon enkele keren tegenprikken. Monday kreeg een grote mogelijkheid, maar hij raakte het leer slecht. Wat later kreeg de Nigeriaan geen strafschop na een duwfout, terwijl een groot deel van het publiek dat toch anders had gezien. Na de rust kwam de thuisploeg er moeilijk uit. Op het uur opende Cuypers na balverlies terecht de score. Dassen verdubbelde de Limburgse voorsprong met een gekruist schot. Van De Velde lukte de aansluitingstreffer.

Tien punten

Manager Gunther Impens maakt de rekening. “We hadden goede zaken kunnen doen in de rangschikking. Berchem en Pepingen-Halle hadden op zaterdag al verloren. City Pirates liet op eigen veld twee punten liggen tegen Hades. Enkel Turnhout pakte de volle pot in het degradatieduel tegen Turnhout. Ik schat dat we nog tien punten nodig hebben in de resterende zeven wedstrijden om ons te handhaven in de reeks. Dat moet toch lukken. Tegen Hasselt had het trouwens anders kunnen lopen. Er werden ons twee strafschoppen onthouden door de Limburgse ref.” Trainer Tom De Cock zag twee verschillende ploegen aan het werk. “Tot de 1-2 ondergingen we de wet van de sterkste. Hasselt toonde zich toen zeer sterk. Na de aansluitingstreffer begonnen we te voetballen. Het is duidelijk dat we na een goede reeks twee mindere prestaties hebben neergezet. De mentaliteit moet de komende weken weer de hoogte in.”