Het is nu ook officieel: 38-jarige Oostenrijker Andreas Wieland tekent voor twee seizoenen als trainer van Beerschot

Voetbal 1BHet is nu ook officieel: de 38-jarige Oostenrijker Andreas Wieland wordt de nieuwe coach van Beerschot. Wieland, die vorig seizoen in eigen land eersteklasser LASK trainde, ondertekende een overeenkomst voor twee jaar. Bij promotie naar 1A komt daar automatisch een derde jaar bij.

Met Hernan Losada werd eens gebeld, met Will Still werd uitgebreid gepraat, interim-coach Greg Vanderidt werd in overweging genomen en ook Wim De Decker zou in beeld zijn geweest. Maar uiteindelijk kiest Beerschot dus voor een compleet nieuw gezicht als trainer. Andreas Wieland krijgt immers de sportieve touwtjes in handen.

Wieland is slechts 38 en zette pas vorig seizoen zijn eerste stappen als hoofdtrainer op het hoogste niveau, maar bouwde voordien in eigen land wel al enige naam op als jeugdopleider. Wieland was nog maar een prille twintiger toen hij begon als jeugdcoach. In de voetbalacademie van Sankt Pölten maakte hij indruk als opleider en sportief directeur. Oostenrijkse internationals als Christoph Baumgartner en Florian Grillitsch (allebei Hoffenheim) werden mee door Wieland gekneed. Ook Daniel Maderner (vorig jaar topscorer in 1B met Waasland-Beveren) leerde de kneepjes van het vak in Sankt Pölten.

Na Sankt Pölten ging Wieland aan de slag bij de Oostenrijkse bond, waar hij de U17 en U18 mee begeleidde. Tweedeklasser Juniors OÖ gaf hem in 2019 een kans als trainer van een eerste ploeg. Afgelopen seizoen startte Wieland dan bij eersteklasser LASK als assistent van huidig Cerclecoach Dominik Thalhammer. In september volgde Wieland Thalhammer op als T1. Onder Wieland overleefde LASK de groepsfase van de Conference League, maar in de eigen competitie voldeed de ploeg niet aan de verwachtingen van het bestuur en dus mocht Wieland begin mei alweer beschikken.

Agressieve pressing

Beerschot wordt straks de eerste buitenlandse ervaring voor Wieland. Vanuit Oostenrijk valt te horen dat hij iemand is die zijn ploeg normaal agressief vooruit laat pressen en die in balbezit naar verzorgd voetbal streeft. Voorts zou Wieland een aimabel persoon met een gezonde dosis humor zijn. Klinkt op zich niet slecht, al blijft het natuurlijk altijd afwachten hoe snel een buitenlandse trainer zijn draai gaat vinden in het Belgische voetbal. Daarnaast lijkt de kans groot dat Wieland helemaal van nul zal moeten beginnen op het Kiel.

Dom (naar OH Leuven) is al weg, net als huurlingen De Smet, Lemos en Avenatti. De kans dat Sanusi en Noubissi hun aflopende contract zullen verlengen, lijkt klein. Holzhauser, Suzuki en Bourdin gaven dan weer aan dat ze een opstapclausule in hun contract (na de degradatie naar 1B) willen activeren. Zelfs trouwe soldaat Pietermaat zou dat nu stilaan overwegen. De uit de gratie gevallen Vanhamel mag weg. Shankland geniet op zijn beurt interesse van de Schotse eersteklasser Hearts, terwijl ook een vertrek van de beloftevolle jongeren Radic en Sebaoui allerminst valt uit te sluiten. Nieuwe spelers werden er voorlopig niet aangeworven. Er ligt voor Wieland en co straks dus nog véél werk op de plank. Wat er met Greg Vanderidt zal gebeuren - keert hij al dan niet terug naar zijn rol als T2? - is voorlopig onduidelijk.

