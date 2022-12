Het eerste grote interview met Arthur Vermeeren, Antwerps jongste goudhaantje: “Voetbal is nog altijd een hobby voor mij”

Voetbal JPLDat Antwerpmiddenvelder Arthur Vermeeren (17) goede voeten heeft, toonde hij half november in de topper op Club Brugge al. Dat er bij ‘Tuurtje’ ook een goede kop op staat, kon HLN ondervinden tijdens een interview dat werd afgenomen vlak voor Antwerps winterstage in Dubai. “Als ik tien kilometer moet lopen, doe ik er twaalf.”

Arthur, heb je tussen de match op Brugge en de stage wat vakantie kunnen nemen?

Vermeeren: “Nee, ik heb gewoon twee weken les gehad. Ik zit in het zesde middelbaar Topsport-Wetenschappen in Wilrijk. Als ik niet aan het voetballen ben, zit ik op school. En als ik niet op school zit, ben ik aan het voetballen (lacht). Na onze stage heb ik examens, maar ik heb me al wat kunnen voorbereiden. Ik leid momenteel een vrij druk leven. De laatste keer dat ik echt vakantie had, kan ik me zelfs niet meer herinneren. Maar ik klaag niet. Ik ben blij dat ik hier kan zijn.”

Met je voetbalcarrière gaat het plots heel hard. Hoe beleef je dat?

“Het gaat allemaal wat sneller dan verwacht, met mijn twee eerste basisplaatsen. Zowel op Beveren als op Club Brugge had ik vooraf wat gezonde stress. Maar eens die matchen begonnen, viel die spanning volledig weg. Het verbaasde me zelf een beetje. Ik had ook niet durven denken dat het ineens zó goed zou lopen. Het hielp natuurlijk dat ik al van in de voorbereiding meetrain met de A-kern. Zo kon ik in de voorbije maanden al stappen zetten. Ik kan me wel snel aanpassen aan nieuwe situaties en pik dingen snel op.”

Door het wegvallen van Radja Nainggolan kon je een plaatsje opschuiven in de pikorde.

“Als Radja er nog was geweest, had ik waarschijnlijk nog niet gespeeld. Maar de dingen die gebeurd zijn, zijn gebeurd. Nu moet ik zeggen dat Radja me altijd goed heeft geholpen. Hij stelde me op mijn gemak op training en gaf me raad.”

En welk advies geeft de trainer, die zelf middenvelder was, je zo al mee?

“Eén van de dingen die hij vaak zegt, is dat ik mijn eigen spel moet durven spelen. Verder hamert de coach er onder meer op dat ik soms korter op mijn tegenstander moet zitten. En hij vindt het ook belangrijk dat ik goed de omgeving scan en steeds opengedraaid sta.”

In Brugge lukte dat alleszins uitstekend.

“Ik probeer altijd vrij te lopen. Als ik dan één meter krijg en de bal ontvang, weet ik op voorhand al naar waar ik ga inspelen. Ik ben niet iemand met een uitgebreide trukendoos, maar mijn inzicht is wel vrij sterk.”

Bij de nationale ploeg onder 18 was je al eens kapitein. Schuilt er dan ook een leider in jou?

“Niet verbaal. Maar ik ben wel iemand die op het veld het goede voorbeeld probeert te geven. Nog meer dan mijn voetballend vermogen vind ik mijn mentaliteit mijn allersterkste punt. Als ik in een wedstrijd tien kilometer moet lopen, zal ik er twaalf doen. Sommigen stoppen als ze denken dat ze moe zijn, ik ga dan nog een tijdje door (glimlacht). Tegelijk probeer ik aan dat verbale te werken, want dat vindt de technische staf toch ook belangrijk. Stilaan begint dat meer en meer te komen.”

Een ander werkpunt lijkt me het kweken van extra body, iets wat trouwens niet onlogisch is op jouw leeftijd.

“Ik moet inderdaad nog wat sterker worden. Daar wordt aan gewerkt. Toch sta ik in de duels nu al mijn mannetje. Ik probeer slimmer en scherper te zijn dan de tegenstander. Als je met de nodige overtuiging in een duel gaat, kan je het halen van iemand die groter en breder is.”

Iets anders, kom je eigenlijk uit een echte voetbalfamilie?

“Zeker wel. Mijn vader, broers, nonkels en neven hebben allemaal iets met voetbal. De liefde voor de bal is er bij mij automatisch ingelepeld. Als ik op een veld sta, kan ik even alle rest vergeten. Voetbal is voor mij nog altijd een hobby en dat gevoel wil ik graag zo lang mogelijk vasthouden. Op school moet het dan weer niet heel de tijd over voetbal gaan. Ik probeer die twee dingen gescheiden te houden.”

Vertel eens iets meer over je sportieve parcours tot nu toe.

“Ik woon in Kessel en begon te voetballen bij Lierse. Nadien volgde KV Mechelen en sinds een paar jaar zit ik bij Antwerp. Waarom ik voor Antwerp koos? Ik werd gewaar dat men hier een duidelijke individuele planning voor ogen had. Daarnaast voelde ik aan dat de club echt de bedoeling had om jeugd te laten doorstromen naar de A-kern. Dat blijkt nu.”

Heb je nu een soort van voorbeeldrol te vervullen voor de jeugdspelers die na jou komen?

“Ik moet niet per se een voorbeeld zijn, maar wil wel graag laten zien dat de jeugdwerking van Antwerp ondertussen op een erg hoog niveau staat. Da’s trouwens ook wat de andere jongeren die werden doorgeschoven naar de A-kern willen doen.”

Tot slot: je ondertekende in september vorig jaar een contract voor drie seizoenen. Moet die overeenkomst niet worden opgewaardeerd?

“Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen (lacht).”

