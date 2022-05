Het echte verhaal achter aanstelling van Serge Beerens (ex-algemeen manager RWDM) tot CEO van SK Deinze: “Puur toeval”

VOETBAL 1BNog geen week nadat Serge Beerens zijn afscheid als algemeen manager van RWDM had aangekondigd, werd hij aangesteld tot CEO van reeksgenoot SK Deinze. Die overstap deed wenkbrauwen fronsen bij de fans van de Brusselse club, maar de man in kwestie is heel formeel: “Dit is puur toeval, meer hoef je er echt niet achter te zoeken.”

Serge Beerens doet exclusief in uw krant zijn verhaal.

“In november 2020 heb ik C-19 opgelopen”, zegt hij. “Mensen die corona hebben gekregen, hebben veel rust nodig om te herstellen en weer op adem te komen. Maar die rust kreeg ik niet. Of beter, die kon ik niet nemen door mijn drukke agenda. Ik geraakte niet hersteld. Het afgelopen seizoen was bij momenten zeer hectisch en vermoeiend door de combinatie van die drie jobs. Behalve mijn hoofdberoep bij de brandweer van Brussel, was ik in bijberoep algemeen manager van RWDM en ben ik ook nog cobedrijfsleider van een zaak die bezig is met de ontwikkeling van een app.”

“Omdat mijn gezondheid leed onder het vele werk heb ik de laatste maanden enorm veel nagedacht over hoe ik voort wilde functioneren. Van één ding was ik zeker: drie functies combineren was uit den boze. Ik heb dit aangekaart bij voorzitter Thierry Dailly, want als algemeen manager was ik zijn rechterhand. In zijn functie had Thierry begrijpelijk het laatste woord als er belangrijke beslissingen moesten genomen worden En soms knaagde dat wel. Na zeven schitterende seizoenen leek een afscheid de beste oplossing voor mij.”

Quote Ik zal Thierry dankbaar blijven voor de geboden kansen. Door én in mijn verschil­len­de functies bij RWDM heb ik op vele vlakken enorm veel geleerd Serge Beerens

“Jammer dat we niet de kers op de taart hebben kunnen zetten, want ik had liever afscheid genomen met een promotie naar 1A. Ik zal Thierry wel dankbaar blijven voor de geboden kansen. Door én in mijn verschillende functies bij RWDM heb ik op vele vlakken enorm veel geleerd.”

Unieke kans

Toen kwam uit het niets SK Deinze aankloppen. “Na mijn aankondiging over mijn vertrek bij RWDM werd ik door drie clubs gecontacteerd. Uit beleefdheid ben ik naar hun voorstellen gaan luisteren. Het aanbod van Deinze was uniek. Als CEO kan ik samen met een groep van mensen een beleid uitstippelen én zelf de belangrijke beslissingen nemen.”

“Om deze job goed te kunnen uitoefenen, heb ik beslist loopbaanonderbreking te nemen bij de brandweer van Brussel, waar ik al 21 jaar werkzaam ben. Dat kan ik maximaal vijf jaar doen. Ik ben 45 en een aanbod zoals dit van SK Deinze krijg je niet elke dag”, lacht Beerens, wiens echtgenote Katleen Peere op de administratieve dienst van RWDM werkt.

“Voor ons is het geen probleem dat we voor verschillende werkgevers in het voetbal werken. We hebben wel afgesproken dat we thuis niets vertellen over de interne keuken van de clubs.”

Net zoals RWDM heeft ook Deinze ambitieuze plannen. “Het komende seizoen zal wellicht spannender zijn dan het afgelopen voetbaljaar. Ik denk dat vier ploegen die zullen strijden voor de titel: naast RWDM en Deinze verwacht ik ook veel van degradant Beerschot en Waasland-Beveren.”

