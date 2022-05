Het echte verhaal achter aanstelling van Serge Beerens (ex-algemeen manager RWDM) tot CEO van Deinze: “Puur toeval”

“In november 2020 heb ik covid-19 opgelopen. Mensen die corona hebben gekregen, hebben veel rust nodig om te herstellen en terug op adem te komen. Maar die rust kreeg ik niet, of beter, die kon ik niet nemen door mijn drukke agenda. Ik geraakte niet hersteld. Het afgelopen seizoen was bij momenten zeer hectisch en vermoeiend door de combinatie van die drie jobs. Behalve mijn hoofdberoep bij de brandweer van Brussel, was ik in bijberoep algemeen manager van RWDM en ben ik ook nog co-bedrijfsleider van een zaak die bezig is met de ontwikkeling van een app. Omdat mijn gezondheid leed onder het vele werk heb ik de laatste maanden enorm veel nagedacht over hoe ik verder wilde functioneren. Van één ding was ik zeker: drie functies combineren was uit den boze. Ik heb dit aangekaart bij voorzitter Thierry Dailly, want als algemeen manager was ik zijn rechterhand. In zijn functie had Thierry begrijpelijk het laatste woord als er belangrijke beslissingen moesten genomen worden En soms knaagde dat wel. Na zeven schitterende seizoenen leek een afscheid de beste oplossing voor mij. Jammer dat we niet de kers op de taart hebben kunnen zetten, want ik had liever afscheid genomen met een promotie naar 1A. Ik zal Thierry wel dankbaar blijven voor de geboden kansen. Door en in mijn verschillende functies bij RWDM heb ik op vele vlakken enorm veel geleerd.”