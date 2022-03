Het doek valt definitief over KSK Ronse: “Ons hart was dit seizoen aan het bloeden, nu is het gebroken”

Tweede nationale AWat al maanden in de lucht hing, is nu eindelijk bevestigd. Tweedenationaler KSK Ronse houdt na dit seizoen op te bestaan. De Ronsische schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V) lichtte op de recente gemeenteraad een eerste tip van de sluier. De jeugdwerkingen van SK Ronse en eersteprovincialer KVV Ardennen smelten samen. Het gaat in totaal om zo’n 340 jeugdspelers. Het fanionteam zal uitkomen in eerste provinciale en in het Orphale Cruckestadion van Ronse voetballen. De vereniging krijgt een nieuwe naam die op 1 april bekendgemaakt wordt. De club gaat verder onder het stamnummer van KVV Ardennen. Het legendarische nummer 38 van SK Ronse wordt geschrapt.

Het nieuws komt niet als een verrassing voor de spelersgroep. Officieel heeft de Ronsische voorzitter Patrick Decuyper het nog niet bevestigd aan zijn spelers, maar ze beweren wel vanuit verschillende hoeken geïnformeerd te zijn. “We zijn op de hoogte van dit verhaal. Het is niet voor niets dat alle spelers van de A-kern al een nieuwe club gevonden hebben, dan wel een nieuwe club aan het zoeken zijn. Je kan nu moeilijk stellen dat we dit niet voelden aankomen. Maar we gaan het seizoen nog afwerken en proberen er het beste van te maken. Zo zullen we komend weekend al gepast weerwerk trachten te bieden tegen Wetteren (waar ex-coach Francky Cieters actief is, red.)”, vertelt Yohen Tangala die onder meer gelinkt wordt aan reeksgenoot Olsa Brakel.

Ook de Ronsische supporters reageren met gemengde gevoelens. Jordy Goebeert, oprichter van Supportersclub 38, is er in ieder geval het hart van in. “Mijn SK-hart is al een heel seizoen aan het bloeden. Sinds januari is de situatie pas echt schrijnend. Toen ik gisteren het nieuws te horen kreeg dat KSK, met stamnummer 38, zal verdwijnen, is mijn hart gebroken”, aldus Goebeert.

Afscheid op Lokeren-Temse

Hij koestert dan ook de mooie momenten die hij bij SK Ronse kon beleven. “Gelukkig zijn er nog de mooie herinneringen van de promoties van bevordering naar de toenmalige tweede klasse met ploegen als Lierse, Antwerp, Lommel en ga zo maar door. En ook de jaren onder coach Carl Deviaene zal ik blijven koesteren. Het was in die periode dat ik Supportersclub 38 heb opgericht en er een geweldige sfeer was, zowel rond de club als op de tribunes. Dat deze nieuwe wending er komt, is voor de voetballende jeugd uit Ronse vooral geweldig en persoonlijk denk ik dat het wel kan lukken. KVV Vlaamse Ardennen heeft al jaren een goed beleid, SK had en heeft toch een (al dan niet slapende) grote en vooral trouwe aanhang. Dat laten we zelfs dit seizoen zien. Enkele supporters organiseren nog een supportersbus voor de verplaatsing naar Lokeren-Temse. Ik ga persoonlijk in deze uitwedstrijd afscheid nemen van mijn SK in een eerste klasse-stadion. De inschrijvingen voor die bus verlopen trouwens vlot, maar er is nog plaats voor de geïnteresseerden. Dat ons historisch stamnummer 38 verdwijnt, doet me wel oprecht pijn”, aldus Goebeert.