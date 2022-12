Het dames 35-team van TC Stade Leuven pakt zilver op het voorbije EK voor clubteams: “Deze medaille smaakt naar meer”

tennisOp het EK tennis voor clubteams deden de dames van TC Stade Leuven wat de Rode Duivels in Qatar niet lukten, met name boven zichzelf uitstijgen. De Europese titel was weggelegd voor de Spanjaarden, maar daarachter eindigde België in die +35-reeks netjes op de tweede plaats.

Van een geslaagde vakantie gesproken, want Nathalie Roels, Pascale Veraverbeke, Romy De Groot en Catherine Cops moesten de afreis naar het Turkse Antalya zelf bekostigen. “Toch waren we er in het voorjaar na de Belgische titel vrij snel uit dat dit een ervaring was die we graag eens wilden meemaken met z’n allen”, laat Catherine Cops weten. “En het was wel degelijk een aparte belevenis, omdat je daar op een plaats en in een hotel terecht komt waar alles en iedereen tennis ademt. Het is niet toevallig dat ze daar quasi iedere week van het jaar een ITF-toernooi organiseren en dat was trouwens ook het geval toen wij daar waren. Maar ook het weer zat mee, hetgeen altijd helpt om dat vakantiegevoel aan te wakkeren.” (lachje)

Trots op zilver

De dames waren uiteraard vooral naar Turkije afgezakt om zich te meten met andere Europese tegenstanders en ook dat liep bepaald van een leien dakje. “Klopt ja, we zijn met vijf teams aan de competitie begonnen met naast één Spaanse ook een Zweedse ploeg en voorts nog twee Turkse teams. En uiteindelijk wisten we de meeste ontmoetingen met verbazend gemak te winnen met 3-0-cijfers. Alleen tegen Spanje gingen we met 2-1 de boot in, aangezien zij met een speelster aantraden die vroeger rond de 130ste plaats op de WTA-ranglijst had gestaan. Ik denk wel dat we trots mogen zijn op deze zilveren medaille, sowieso het hoogst haalbare.”

Nieuwe Belgische titel

“Het smaakt alleszins naar meer, in die zin dat we momenteel overwegen om in maart opnieuw naar datzelfde Antalya te trekken voor het wereldkampioenschap”, aldus nog Cops. “Het zou sowieso een goeie voorbereiding zijn op het interclubseizoen dat dan weer stilaan voor de deur zal staan. Als er iets is waar we wel al helemaal zeker van zijn, dan is het dat we graag willen meedingen naar een tweede Belgische titel op rij. De sfeer in de groep is gewoon te goed om hier niet mee door te gaan volgend jaar.”

