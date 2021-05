Het bewogen seizoen van KV Mechelen: van nachtmerries in heenronde tot bijna Europa in

KV Mechelen‘t Is nooit saai Achter de Kazerne. Ook 2020-2021 gaat de Mechelse geschiedenisboeken in als een bewogen seizoen. Van een uitgaande recordtransfer over eigenaar Penninckx die in opspraak kwam tot de bijzonder straffe Europe Play-offs. Een terugblik.

Een nachtmerrie is het, die heenronde. ‘KV Mechelen is een degradatiekandidaat’, klinkt het bij menig analist in december. En niet onterecht. Malinwa schiet zichzelf telkens in eigen voet. Denk aan de enorme misser van Vranckx tegen KV Oostende en de rode kaarten van Kaboré tegen KV Kortrijk en Voet tegen Waasland-Beveren. “Dit kan toch niet meer?”, sakkeren Vrancken en z’n spelers. Terwijl er achterin te weinig stabiliteit is, ontbreekt het hen ook aan efficiëntie voorin. “Als we toen de punten kregen die we verdienden, dan zag het er héél goed uit”, vertelt Wouter Vrancken nu. “Individuele fouten hebben ons genekt. Dat was frustrerend.”

Het is om moedeloos van te worden. Steven Defour, die in oktober als vrije speler terugkeerde naar zijn grote liefde, schudt na de nederlaag tegen Waasland-Beveren aan de boom. “Iedereen moet in de spiegel kijken. Dit was een kwestie van mentaliteit.”

Naast de problemen op het veld kent de club ook wéér extra-sportieve miserie. Zo wordt hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx verdacht in een gerechtelijk onderzoek naar zijn failliete modegroep FNG. Hij zit ook een tijdlang vast in de gevangenis, op enkele honderden meters van het AFAS-stadion. De onderhandelingen over het verwateren van zijn aandelen binnen de club lopen nog steeds.

Volledig scherm © Photo News

Opstekers

En dan krijgt KV in december ook nog af te rekenen met een coronauitbraak. Quasi de volledige staf en heel wat spelers moeten in quarantaine, waardoor Head of Development Sven Swinnen moet overnemen van Wouter Vrancken.

Bij het ingaan van de winterstop oogt de balans slecht. KV staat pas zestiende in de stand, al tankte het wel vertrouwen door 2020 af te sluiten met zeges tegen OHL en Moeskroen - cruciale driepunters. Nog een opsteker is de miljoenentransfer van jeugdproduct Aster Vranckx, die met z’n overgang naar Wolfsburg 8 miljoen euro oplevert.

Volledig scherm Aster Vranckx © Photo News

Malinwa start met goede moed aan de drukke maand januari, en doorstaat die met glans: 13 op 18. De langgerekte comeback is ingezet. KV blijft lange tijd hangen rond de tiende plek. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie valt alles dan tóch in z’n plooi. KV Mechelen wint in Kortrijk en wordt achtste. Het doel van begin dit seizoen - de Europe Play-offs halen - is bereikt.

Daar blijft het echter niet bij. “Wij willen de play-offs winnen. Dat is het enige wat telt”, laat Vrancken optekenen. Een terechte ambitie, want KV moet niét onderdoen voor AA Gent, Standard of KV Oostende. Met bij momenten fantastisch combinatievoetbal is het een van de best voetballende ploegen dit seizoen. “Dat is wat ik het meest onthoud van dit seizoen”, aldus Vrancken. “We hebben veel stappen vooruit gezet in onze manier van voetballen. We speelden attractief en offensief. Of het nog beter kan? Dat zullen we zien. Richting volgend seizoen komen er nieuwe spelers in de kern, die zullen we moeten inpassen. Dat heeft tijd nodig.”

Tranen

Dat KV Mechelen goed voetbal brengt, toont het ook in de play-offs. Na een uitmuntende 11 op 15 speelt het afgelopen weekend een ‘finale’ tegen de Buffalo’s. Met dan toch een ferme teleurstelling om het seizoen mee te eindigen: 1-2 verlies. Europees voetbal op een haar na gemist.

“De ontgoocheling was groot, maar de jongens moeten toch het positieve onthouden. Wat wij als ploeg hebben gepresteerd, is knap. Na de wedstrijd tegen AA Gent hebben we met de hele groep nog samen gegeten. Een mooie afsluiter. De jongens die afscheid namen, zoals Aster Vranckx en Issa Kaboré, deden dat met tranen in de ogen. Het toont aan wat een hecht team wij zijn.”

Volledig scherm © Photo News