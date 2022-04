Het beloven drukke tijden te worden op KSK Heist, dat al vier ingaande transfers heeft bekend gemaakt: “De ploeg zal er anders gaan uitzien volgend seizoen”

Voor KSK Heist staat er dit seizoen nog weinig op het spel, behalve dan dat er nog één puntje nodig is om mathematisch zekerheid te hebben over het behoud. Maar het kan toch ook niet de bedoeling zijn in de drie nog te spelen wedstrijden evenveel keren met de billen bloot te gaan, zoals zaterdag tegen Thes Sport. Daar heeft niemand baat bij, de spelers niet, de club niet, de supporters niet. Op zoek naar eerherstel dus, uit bij Mandel United. Tegen de voorlaatste in de stand zou Heist toch de drie punten moeten kunnen pakken, al hield Mandel United recent nog Dessel in bedwang. Maar als je wil winnen, moet je scoren. En als je wil scoren, moet je kansen creëren. Dat was er tegen Thes Sport en Olympic Charleroi niet bij.