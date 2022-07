Het Belgisch topduo Cools-Van den Vonder strandt op de vijfde plaats op het internationaal beachtoernooi te Leuven

“Het team uit Oekraïne maakte toch zo weinig fouten”, is het Belgisch topduo toch wel kritisch voor zichzelf. “Zij waren niet beter, maar ze deden het allemaal net iets secuurder, net iets accurater. We hebben ook mooie acties laten zien tegen dit sterk tweetal. Dat mogen we niet vergeten. Dit zijn ideale leermomenten, hieruit gaan we zeker de nodige lessen trekken om het volgende keer iets slimmer aan te pakken.”

Scoren in het internationaal circuit

Eigenlijk zitten Sarah Cools en Lisa Van den Vonder in een goede periode. Ze bevestigen niet alleen in het Belgisch circuit hun klasse met hun koppositie in de ‘Geberit Beach Tour’, maar ook internationaal scoren ze regelmatige met prachtige resultaten tot gevolg. Een tweede plaats op het toernooi in Sicilië, hun halve finale in het flitsende event van ‘Queen of the Court’ in Hamburg en ook een prima eerste plaats tijdens de manche van het Nederlands ‘Nightwatch’ kampioenschap te Utrecht.

“Tijdens het Italiaanse toernooi in Lecce haalden we - door lange verplaatsing en de daarbij horende vermoeidheid - niet ons normaal niveau”, blijft Lisa Van den Vonder hun prestaties streng beoordelen. “Dinsdag reizen we op tijd naar Ljubljana. Dat toernooi ligt ons, want we haalden daar reeds een derde en een vierde plaats. De kwalificatiewedstrijden worden aan de beachschool buiten het centrum van de stad afgewerkt. Vanaf de kwartfinales speelt iedereen in het wondermooie centrum. We willen opnieuw hoog eindigen in Slovenië. Ik ben speciaal gestopt in de bakkerij van Lille om mij volop te concentreren op het beachvolleybal. “Halfweg augustus spelen we de Masterfinales op het Beursplein in Brussel”, besluit Sarah Cools. “Dan gaan we opnieuw voluit voor de Belgische titel.”