Het behoud is binnen voor Lommel SK, na 2-1-stuntzege tegen Westerlo

voetbal 1BEen belangrijk duel op de Gestelsedijk tussen Lommel SK en leider Westerlo dat bij winst de titel kon vieren. De Noord-Limburgers sterk op dreef, sinds de komst van de Britse ervaren coach Brian Eastick, verloren de laatste zes wedstrijden niet meer. De laatste nederlaag van groen-wit dateert van twee maanden geleden in Westerlo. Het werd een leuke, spannende voetbalavond. Lommel kon in één minuut tijd op slag van rust twee keer scoren. Voldoende voor een stuntzege en het behoud.

Met 3300 toeschouwers was er een leuke sfeer in het Soevereinstadion. Westerlo is de gedoodverfde titelkandidaat. Lommel SK had nog één puntje nodig om het behoud te verzekeren.

Het was Westerlo dat het best uit de startblokken schoot. Na twee minuten een knap schot van Daci en doelman De Busser toonde zijn klasse met een knappe reflex. Eén minuutje knalde Van Den Keybus tegen de paal. Lommel was even het noorden kwijt. Na twaalf minuten een mooie aanval van de leider en het was de goed ingelopen Seydoux die met een schuiver doelman De Busser kansloos liet. Een bijzonder gretig Westerlo drukte door. Vijf minuten later kon kapitein Van Eenoo uithalen vanuit de tweede lijn. Doelman De Busser moest lossen en de ingelopen Daci forceerde met een schwalbe van Daci, maar ref Denil trapte in de val en gaf onterecht een strafschop. Smeets kreeg nog geel voor protest. De Zuid-Afrikaan Foster trapte de bal vanop de stip, maar zijn poging werd schitterend gered door De Busser. Gerechtigheid geschied.

Westerlo bleef de beste ploeg. Acht minuten voor de rust haalde Daci het leer knap uit de lucht met links en met rechts knalde hij tegen de dwarsligger. Het venijn zat hem in de staart van de eerste helft. Bij de eerste doelpoging van de thuisploeg, in de eerste minuut van de blessuretijd, was het bingo. Diego Rosa haalde net buiten de rechthoek uit met een magistrale streep in de hoek. Doelman Jensen zag die pegel te laat komen. In dezelfde minuut een knappe persoonlijke actie van Saito. Op wandel in het strafschopgebied en met een assist naar de ingelopen Caue, die knalde in het dak van het doel. De Braziliaanse aanvallers onzichtbaar in de eerste helft zorgden wel dat Westerlo in één minuut tijd van de hemel naar de hel richting kleedkamers moest.

Sterke Robin Henkens

Op het middenveld de steeds hardwerkende middenvelder Robin Henkens, die het tijdens de rust zelf niet goed kon geloven. “We beleefden een lastig half uur en gelukkig kon doelman De Busser ons in de wedstrijd houden. En dan die formidabele twee doelpunten in één minuut tijd. Schitterend. Westerlo moet komen, maar wij gaan knokken om die voorsprong te behouden.”

Na de rust meteen de vlam in de pijp. Assist Smeets naar Saito en de Japanner schoot gevaarlijk over. De reactie van de gasten kwam meteen. Voorzet van Foster en Daci besloot over. Op het uur was er de assist van Belghali naar Henkens en die kon uithalen. Jensen bracht redding. Enkele minuten later stond het vizier van de Macedoniër Daci niet scherp, hij trapte een grote kans naast. Dan viel het stil bij de bezoekers.

Rood Mabea

In de slotseconden van de blessuretijd trok doelman Jensen mee in de aanval. Lommel kon counteren met Belghali alleen op doel om de 3-1 te maken. Hij werd echter langs achter gegrepen met een stevige tackle van Mabea, die onmiddellijk rood kreeg. Lommel is zeker van het behoud, na de knappe stuntzege tegen de leider.

