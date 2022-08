Het beachduo Oprins-Blondeel toont zich paraat voor de Masterfinales in Brussel: “Net op tijd”

Er worden elke zomer enkele favorieten naar voor geschoven. Bij de vrouwen lijkt het tweetal Cools-Van den Vonder ongenaakbaar. Bij de mannen blijven de ex-internationals Koekelkoren-van Walle de grootste kanshebbers voor de nationale titel, maar de concurrentie is dit jaar veel groter geworden. Het Antwerps tweetal Jeroen Oprins en Mathias Blondeel bijvoorbeeld. Die mannen slagen er steeds in om een imponerende piekconditie te bereiken, telkens wanneer de eindstreep in het zicht is.

‘King of the Court’

Als laatste aanloop op de finales van volgend weekend, kwamen vorige zaterdag een aantal teams in Hasselt bijeen om daar een spectaculaire variant op het beachvolleybal te spelen. Het duo Oprins-Blondeel versloeg daarbij iedereen. Ze kregen de titel van ‘King of the Court’. “We hebben eigenlijk een onopvallend beachseizoen gespeeld”, verklaart Jeroen Oprins. “Tijdens verschillende manches hebben we te veel kansen laten liggen om een halve finale te bereiken. Het niveau dat we haalden was zeker niet slecht. Als voorbeeld denk ik dan aan een super set tegen het topduo Baetens-Colson, toen we hen overtuigend in het zand deden bijten. Maar het was niet regelmatig genoeg. We hadden betere resultaten kunnen halen.”

“Zoals ieder jaar zijn we net op tijd in vorm”, lacht de 28-jarige volleyballer die vanaf volgende week in de zaal bij Brabo Antwerpen zal spelen. “Ik denk dat we in het verleden - tijdens elke eindfase van het kampioenschap - bijna altijd de halve finales hebben bereikt. Vorig weekend, toen we in Hasselt tot ‘King of the Court’ werden gekroond, liep het vlotjes. We zien het zitten om in Brussel verrassend uit te halen.”