Herstelde Xian Emmers wil zich in de kijker spelen bij Nederlandse tweedeklasser Almere City: “Dit seizoen bepaalt mijn toekomst bij Inter”

‘I'm back' postte Xian Emmers afgelopen weekend op zijn Instagram-account. Maar voor een selectie bij Almere City, maandag in de topper tegen Cambuur, was het na net geen twee maanden afwezigheid nog te vroeg. Gelukkig misschien, want de Inter-huurling zag van in de tribune hoe een tot dan ongeslagen Almere 7-2 om de oren kreeg en de leidersplaats aan De Graafschap moet laten.

“Leuk is het niet, maar we tillen er niet te zwaar aan”, zegt de 21-jarige Emmers die geblesseerd raakte in het duel met Top Oss op 15 september. “Uiteindelijk verloren we maar drie punten. We noemen het zelfs een typische ‘Keuken Kampioen Divisie-uitslag’. Zo verloor De Graafschap zelf ook al van Jong AZ met 7-3. Alles kan in deze competitie en maandag was Cambuur gewoon sterker. Als je dan zelf een offday kent, kan zo’n nederlaag gebeuren.”

“Voor mezelf kwam de wedstrijd inderdaad nog te vroeg. Tenslotte trainde ik afgelopen woensdag pas een eerste keer mee met de groep. Hopelijk behoor ik komend weekend weer tot de selectie. Zo niet, is het voor volgende week. Mijn afwezigheid werd op een langere periode geschat, dus we nemen geen onnodige risico’s.”

Doelen

“De blessure kwam heel ongelegen, want na een verloren jaar bij Waasland-Beveren was ik er op gebrand om me te bewijzen. De gesprekken met Almere City waren al langer aan de gang, maar jammer genoeg kwam het pas eind augustus tot een officieel akkoord. Een stap terug zetten naar de tweede klasse in Nederland was dus zeker geen keuze uit armoede. Er waren nog opties, maar deze club paste het best bij mijn eigen doelen. Na een seizoen waarin ik weinig of niet aan de bak kwam, was maar een ding belangrijk: spelen.”

“Helaas ging het na drie invalbeurten en een goal op de tweede speeldag tegen Top Oss mis. Op de beelden zag het er in eerste instantie niet zo erg uit, maar bij het wegdraaien raakte mijn tegenstander me vol op de enkel en werden twee enkelbanden afgescheurd. De revalidatie was lang en zwaar, maar ik zie dat als deel van mijn leerproces. Mentaal werd ik ongetwijfeld sterker het voorbije jaar. Zowel door de tegenvallende passage in Beveren als door de blessure. Maar hopelijk kwam er nu een einde aan de miserie en kan ik me op het voetbal concentreren.”

Inter

“Het is inderdaad een belangrijk jaar, want volgende zomer ga ik mijn laatste contractjaar in bij Inter. Dan kan het dus twee kanten uit: verlengen of vertrekken. Of ik in Milaan wil blijven? Ik kan veel willen, maar eisen stellen is moeilijk in mijn situatie. Ik moet dit seizoen mijn voeten laten spreken in Almere en dan zien we wel wat de toekomst brengt. ”