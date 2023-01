Herstelde Terry Deroover moet Brussels opnieuw op sleeptouw nemen: “Nooit eerder maakte ik zo veel pech mee”

Terry Deroover lag de voorbije weken zelf in de lappenmand, maar is nu opnieuw speelklaar. “In de laatste match voor de winterstop tegen Kangoeroes Mechelen viel Kevin Tumba op mij. Het was de laatste wedstrijd van Kevin, maar ook van mij (Tumba verhuisde enkele dagen later onverwacht naar Luik, red.). Het was al mijn tweede blessure, want eerder sukkelde ik ook een tijdje met de knie. Er is altijd wel iemand nieuw die in de ziekenboeg terechtkomt. Domagoj Proleta liep een bacteriële infectie op. Hij is al twee maanden buiten strijd en volgens de medische staf zal hij pas eind februari opnieuw inzetbaar zijn. We hebben gewoon geen geluk dit seizoen. Nooit eerder in mijn lange carrière maakte ik zo veel pech mee. Ik zou wel eens willen weten wat Brussels dit seizoen had kunnen bereiken, indien we geen langdurige blessures hadden gekend. Het is uiteraard een retorische vraag. In het begin van het seizoen waren we korte tijd wel voltallig. Toen zagen de resultaten er veel beter uit.”