Herstelde Menco Deryck moet met Ninove al na kwartier boeken dicht doen bij leider La Lourvière: “November wordt heel belangrijk”

Vierde doelman Brecht Hertveldt moest op bezoek bij De Wolven plaatsmaken voor de herstelde derde doelman Jacobs. Met de geschorste Marco Hertveldt en de licht geblesseerden Bael en Geenens was het opnieuw puzzelen geblazen voor Haydock. Met amper drie trainingen in de benen mocht de van een voetbreuk herstelde Menco Deryck meteen opdraven, maar ook hij kon niet voorkomen dat Ninove opnieuw de wet van de sterkste diende te ondergaan. “We zitten nu eenmaal in een moeilijke periode met lastige wedstrijden en toch een aantal basisspelers die ontbreken. Na een kwartier was de match op La Louvière eigenlijk al gespeeld”, gaf ook Deryck toe.

November

Het gevolg van de voorbije nul op twaalf is dat er zich nog slechts vier ploegen achter Ninove in het klassement bevinden en de punten dus meer dan welkom zijn. “Volgende week kijken we met Gent wellicht de beste beloftenploeg uit de reeks in de ogen, maar nadien volgen ploegen die voor ons haalbaar moeten zijn. Laat ons hopen dat we tegen dan alle geblesseerden recupereren en we kunnen teruggrijpen naar het recept van de successen van vorig seizoen. November wordt in dat verband een heel belangrijke maand voor ons. Het is aan ons om te tonen dat we wel degelijk in deze reeks thuishoren”, besluit de Hallenaar.