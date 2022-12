Herstelde Lukas Van Eenoo en KVC Westerlo kunnen terugblikken op geslaagde oefenstage in Turkije: “Helemaal klaar om er terug in te vliegen”

Terug present op het oefenveld de voorbije week in Turkije: Lukas Van Eenoo. De 31-jarige kapitein van Westerlo viel eind augustus uit met een achillespeesblessure en moest onder het mes. “Ik ben héél blij dat ik terug pijnvrij kan voetballen”, klinkt het. “Tot voor mijn blessure had ik alles gespeeld. Heel jammer dus dat ik uitgevallen ben, maar goed. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Ik ben in tussentijd niet bij de pakken blijven zitten en ik voelde me goed tijdens de oefenstage. Ik ben stilaan terug op mijn oude niveau. Dat de plaatsjes op het middenveld duur geworden zijn in Westerlo? Dat is bij elke eersteklasser zo (lacht). Ik kan niet meer doen dan hard blijven werken op training. Als de trainer mij nodig heeft, zal ik klaar zijn om mijn steentje bij te dragen.”

Van Eenoo zag KVC Westerlo tijdens zijn revalidatieperiode nog een degelijke heenronde neerzetten. “Ik had liever zelf mee op het veld gestaan, maar ik ben natuurlijk blij dat het team het zo goed gedaan heeft. Het is voor mij ook geen verrassing. We waren goed aan het seizoen begonnen, we hebben een paar keer verrast tegen de kopploegen, maar op sommige momenten hebben we onszelf ook net iets te weinig beloond.”

Geen reden tot verandering

Westerlo sloot de eerste competitiehelft af op een knappe zesde plaats, maar voelt toch de adem van een kransje achtervolgers nog in de nek.

“Ons belangrijkste doel blijft nog altijd om niet in de problemen te komen”, aldus Van Eenoo. “We willen ons zo snel mogelijk zien te redden en zoals we nu bezig zijn, gaat dat zeker wel lukken. Die zesde plaats is mooi, maar dat vraagt nu inderdaad om bevestiging in de terugronde. Het klopt dat de tegenstanders ons nu wel al wat beter kennen, maar ik zie geen enkele reden om onze manier van spelen aan te passen. We proberen altijd en overal goed voetbal te brengen en dat gaat niet veranderen. De kern is breed genoeg en er zit voldoende kwaliteit in de groep om gewoon voort te doen zoals we bezig zijn. We kunnen een match op verschillende manieren aanpakken.”

Oefenduels op hoog niveau

Hoe is de stage verlopen? “Héél goed. De faciliteiten waren prima in orde en het was plezant om bij 20 graden te kunnen trainen. We hebben twee oefenwedstrijden gespeeld op een hoog niveau, tegen twee Turkse topclubs. Het feit dat we twee keer nipt verloren, was niet het belangrijkste. Er werd twaalf dagen lang hard gewerkt, alles is positief verlopen, dus we zijn helemaal klaar om er terug in te vliegen.”

Volgende week dinsdag komt FC Antwerp op bezoek in het Kuipje. “Een leuke affiche om het jaar mee af te sluiten”, besluit Van Eenoo. “Op de Bosuil zijn we nog gaan verliezen, maar vorig seizoen hebben we Antwerp thuis geklopt in de bekercompetitie. Laten we hopen dat we die prestatie nog eens kunnen overdoen.”

Lees ook: meer voetbal Jupiler Pro League