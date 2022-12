Herstelde Edu is klaar voor comeback bij RSCA tegen Hasselt: “Ik had meer stress naast dan op het veld”

De voorbije weken was de ziekenboeg van RSCA stevig bevolkt. Op dat vlak is er alvast goed nieuws. Zonder tegenslagen maakt Edu tegen Hasselt opnieuw zijn opwachting in de kern. De Braziliaanse Azeri sukkelde de voorbije maanden met verschillende blessures. “Op 19 september raakte ik met de Georgische nationale ploeg geblesseerd aan de knie. Wat volgde, was een proces van vallen op opstaan. In de Main Round van de Champions League eind oktober kon ik spelen. Op zich zag het er goed uit. In de Elite Round raakte ik echter opnieuw geblesseerd. In het eerste duel tegen Pula liep ik al na drie minuten een dubbele spierscheur op in de kuit. Dit letsel had niets met de knieperikelen te maken.”

Herstel

Meteen moest de onfortuinlijke Edu aan een nieuwe revalidatie beginnen. “Aanvankelijk dacht men dat ik pas in januari opnieuw zou spelen. Het herstel vlotte goed, al was het mentaal niet altijd even gemakkelijk. Vooral het missen van het vervolg van de Elite Round woog enorm zwaar door. Ik had meer stress naast dan op het veld. Op de laatste speeldag van de Elite Round was het echt nagelbijtend toekijken. Toen bleek dat we ons op de valreep gekwalificeerd hadden, heb ik wel mee gefeest. Ik had plots geen last meer van blessures.” (lacht)

Rustig opbouwen

De blessures van Edu zijn dermate genezen dat hij opnieuw speelklaar is. Wonderen mogen evenwel nog niet meteen verwacht worden. De speler knikt instemmend. “Ik heb woensdag voorzichtig de training hervat. Tegen Hasselt ben ik opnieuw van de partij, al zal ik wellicht slechts een paar minuutjes spelen om opnieuw wat in het ritme te komen. Het is bedoeling om een week later wel helemaal paraat te zijn. Dan wacht ons immers in de kwartfinale van de beker van België een toptreffen met FT Antwerpen.”

