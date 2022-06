Herstelde Andreas Goeman start in Dwars door het Hageland: “Ook crossers hebben eens wat geluk nodig”

In de Heistse Pijl hervatte Andreas Goeman na een korte onderbreking de competitie. “Voor de Antwerp Port Epic kreeg ik last van een ontsteking van de bovenste luchtwegen. Pas de dag na de koers werd de definitieve diagnose gesteld. Er werd uitvoerig getest, zodat corona volledig kon worden uitgesloten. Er volgde een gedwongen rustweek. In de Heistse Pijl hervatte ik vorig weekend de competitie. Op zich voelde alles fris en goed aan, al kwam ik op twee ronden van het einde wel nog ten val. De rug raakte geblokkeerd en er waren de nodige schaafwonden. Uiteindelijk kon ik mijn plaats in het peloton wel opnieuw innemen.”

Nieuwe uitdaging

Zaterdag start Andreas Goeman in Dwars door het Hageland. De renner van Tarteletto-Isorex kijkt ernaar uit. “Op papier is Dwars door het Hageland echt iets voor mij, al hebben ook (ex-)crossers wat geluk nodig. In het verleden heb ik in gelijkaardige koersen in volle finale al enkele keren lek gereden. Uiteraard mag je dan een kruis maken over je ambities. Nadien volgt de Ronde van België. Voor de ploeg is dat een zeer belangrijke meerdaagse. Ik heb het rittenprofiel al aandachtig bestudeerd. De rit in de Ardennen is echt lastig. De tijdrit over elf kilometer in Scherpenheuvel is voor mij dan weer net doenbaar. De voorbije weken heb ik alvast enkele keren getraind op het tijdrijden. De Ronde van België wordt op zondag afgesloten in Limburg.”