Herselt krijgt niet zijn gedroomde bekeraffiche

Het bestuur van de kersverse formatie in eerste provinciale, heeft in de eerste dagen van de voorbereiding niks aan het toeval overgelaten. Het zorgde ervoor dat zowel de mannen- als de vrouwenploeg de eerste trainingsweek konden afsluiten met een stage in Brugge. “In totaal waren we met zeventig personen”, zegt Kris Goris, T1 van de mannen. “Dat zijn zaken waar je al trainer alleen van kan dromen. Gedurende enkele dagen mogen werken in ideale omstandigheden. We hebben tijdens dat weekend vier keer getraind. Samen met nog tal van andere activiteiten was dit voor de samenhorigheid een meer dan geslaagde activiteit.”

Beker

In afwachting van de start van de competitie, komt Herselt volgend weekend in actie in de Beker van België. Op een beetje meeval bij de loting kon het niet rekenen. “Voor de club is dit het slechtste scenario”, verwijst de Herseltse trainer naar de trip naar Leopold. “Vooral omdat er tal van streekploegen in de pot zaten. Ik weet alleen dat het een ploeg is die gepromoveerd is naar derde amateurklasse. Voor de rest gaan we de zaken moeten afwachten. Moesten we doorgaan dan worden de wedstrijden er alleszins niet aantrekkelijker op. Maar als sportman wil je iedere opdracht winnen. Met die ingesteldheid beginnen we aan dit bekeravontuur.”

Realistisch

De komende weken staan bij Herselt vooral in het teken van de start van de competitie in eerste provinciale. Daarin moet het op de openingsspeeldag aan de slag bij Berg en Dal, één van de twee Antwerpse vertegenwoordigers die vorig seizoen actief was in de interprovinciale eindronde. “We hebben de groep bij mekaar kunnen houden. Met de titel van vorig seizoen, hebben we een jaar voorsprong. Het zal vooral belangrijk zijn om gespaard te blijven van schorsingen en blessures.”

