Heropgeviste Charni Ekangamene staat met Rupel Boom voor loodzware opdracht tegen FC Luik: “Zege gaf boost, maar dit wordt een andere match”

Wat kan Rupel Boom tegen FC Luik? De 6-0 overwinning van de Luikenaars tegen Ninove van vorige week geeft de Boomse burger weinig moed, maar op basis van de uitreputatie van het huidige nummer twee in de stand kan er wel een sprankeltje hoop worden gekoesterd. In zijn laatste vijf uitwedstrijden speelde Luik immers telkens gelijk. En ook niet te vergeten, de Steenbakkers tankten vorige week zelf ook opnieuw een beetje vertrouwen met hun zege bij Mandel United.

“Het deed ontzettend veel deugd om nog eens te winnen”, zegt middenvelder Charni Ekangamene. “We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, maar uiteindelijk was de zege verdiend op basis van het balbezit én de kansen. Het enige minpunt aan die wedstrijd was dat we het niet sneller af maakten. Op het einde betaalden we dat nog bijna cash, maar gelukkig zat het geluk een keertje aan onze kant.”

Ontlading

“Of we die zege uitbundig vierden? De ontlading na het laatste fluitsignaal was in elk geval groot. Alles moest er even uit. Vreugde, opluchting, frustraties, alles liep een beetje door elkaar. We beseften allemaal dat we het als ploeg moesten doen en daar hebben we ook deze week nog eens op gehamerd. We spelen niet voor niets een teamsport en om ons doel te bereiken hebben we iedereen nodig.”

Ook Charni Ekangamene zo blijkt. De 29-jarige middenvelder was een van de spelers wiens tweejarig contract te zwaar op het budget woog na het vertrek van het vorige bestuur en daarom mocht vertrekken. Op 3 december stond hij een laatste keer in de basis en daar keerde hij, na een invalbeurt tegen Patro, tegen Mandel terug.

“Ik ben blij dat ik weer op het veld sta en meer wil ik eigenlijk niet kwijt over die periode”, zegt Ekangamene die een deel van zijn jeugdopleiding kreeg bij Manchester United en daarna onder andere voor Zulte Waregem, Beerschot, FC Eindhoven en Lokeren-Temse uitkwam. “Het behoud verzekeren met Rupel Boom is nu het enige wat telt en dan zien we daarna wel wat de toekomst brengt.”

In eerste instantie een wedstrijd tegen FC Luik. “Speculeren over statistieken heeft weinig zin”, vindt de Antwerpenaar. “Natuurlijk moeten we de tegenstander goed analyseren, maar het komt er vooral op aan om ons goed voor te bereiden en er zelf te staan. De zege tegen Mandel gaf een boost, maar zondag krijgen we een andere match.”

Stadionverlichting

Zondag dus. Los van de sportieve uitdaging tegen Luik, stelden de Boomse fans zich ongetwijfeld ook vragen bij het uithoudingsvermogen van de stadionverlichting. Tijdens de vorige thuiswedstrijd tegen Patro Eisden begaf ze het immers al voor de tweede keer dit seizoen. In tegenstelling tot de match tegen Tienen kon die van twee weken geleden wel worden afgewerkt, maar nieuw puntenverlies omwille van extra sportieve redenen kunnen de Steenbakkers nu wel missen als kiespijn. Voer voor discussie dus in aanloop naar de komst van Luik, maar die angel werd door Booms Burgemeester Jeroen Baert eerder deze week al verwijderd. Uit veiligheidsoverwegingen werd de wedstrijd verplaatst van zaterdagavond naar zondagmiddag met aftrap om 15 uur.

“Het heeft dus niets te maken met de stadionverlichting”, licht Booms GC Dirk Claes toe. “Vorig seizoen werd het duel al als hoog risicomatch bestempeld en toen speelden we op zondagmiddag. Nu stond de match dus op zaterdagavond en na contact tussen de politiezone Rupel en hun collega’s uit Luik werd geadviseerd om te verplaatsen. Dat advies heeft de burgemeester gevolgd.”

“De kalenderwijziging kwam er dus zeker niet op onze vraag, maar het geeft ons wel de tijd om de verlichting in tussentijd grondig te laten onderzoeken. Het is te zeggen. Het stadion is eigendom van de gemeente en wij huren de faciliteiten met alles er op en er aan. De vorige keer ging het om defecte condensators en die zijn allemaal vervangen. Nu was een doorgebrande zekering de boosdoener. Kan gebeuren, maar we moeten wel een herhaling uitsluiten.”

Oplossing

“Alle thuiswedstrijden automatisch naar zondag verschuiven is geen optie. De inhaalmatch tegen Francs Borains staat geprogrammeerd op woensdagavond (op 22 maart red.) en de slotspeeldag van de competitie moet ook op zaterdagavond worden afgewerkt. Er moet dus wel degelijk naar een concrete oplossing worden toegewerkt.”

Ook voor de uitwedstrijd bijJong Antwerp op Het Lisp moeten de Steenbakkers trouwens op zoek naar een nieuwe datum. Initieel was die geprikt op zondag 12 maart, maar omdat Lierse Kempenzonen dan zelf RSCA Futures ontvangt, dringt een nieuwe kalenderwijziging zich op.