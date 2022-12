Hernan Losada vindt nieuwe sportieve uitdaging in Montréal: Argentijnse Antwerpenaar gaat voor ‘positief en offensief voetbal’ bij ex-club Drogba

Drogba en Nesta

CF Montréal (vroeger Montréal Impact genoemd) is in principe een stap hogerop voor Losada. De ploeg eindigde vorig seizoen tweede in de Eastern Conference van de MLS. Ter vergelijking: DC United was pas veertiende. In de play-offs werd Montréal uitgeschakeld in de kwartfinales. In 2015 sneuvelde Montréal nog in de finale van de CONCACAF Champions League en in het verleden voetbalden grote namen als Didier Drogba en Alessandro Nesta in hun nadagen even voor de club. Tijdens de voorbije wereldbeker had CF Montréal dan weer liefst zes vertegenwoordigers in de Canadese selectie.