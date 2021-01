Hermes Volley Oostende zet zaterdag de achtervolging in bij Limburg Ladies: “Europees ticket afdwingen enige ambitie”

VOLLEYBAL LIGA VROUWENDe speelsters van Hermes Volley Oostende mogen zaterdagavond voor het eerst dit seizoen hun schoenen en kniebeschermers aanbinden voor een competitiewedstrijd in de Liga. Afspraak om 18 uur in de Arcade-Alpha Hall in Genk voor het treffen met Ladiesvolley Limburg.

We noteren alvast zaterdag 23 januari, de datum waarop Hermes Volley Oostende de eerste competitiewedstrijd van het uitzonderlijke seizoen 2020-2021 zal afwerken. De kustploeg maakt dan immers de verre verplaatsing naar Ladiesvolley Limburg, afgelopen zomer nog getipt als één van de titelkandidaten.

Het kan echter verkeren, want net als bekerhouder Oostende strandde ook Limburg in de kwartfinale van de Beker van België waardoor er enkel nog een uiterst druk, maar kort speelschema in de Liga Dames rest. In tegenstelling tot Hermes, Limburg, Antwerpen en Michelbeke heeft de rest van het veld al een pak wedstrijden achter de kiezen met als gevolg een uiterst vertekend klassement. Gent speelde intussen zeven duels en staat aan de leiding met achttien punten, gevolgd door Asterix en Oudegem. Charleroi werkte vier partijen af en Tchalou verloor zesmaal. De vier resterende teams kunnen de achtervolging inzetten.

Europees ticket

“Eindelijk”, aldus voorzitter Philippe Develter, die de teleurstelling van de bekeruitschakeling al heeft doorgespoeld. “Het is natuurlijk spijtig dat we dit seizoen geen derde beker op rij zullen pakken, maar ik meen te mogen stellen dat we in de huidige vorm wellicht de finale niet zouden gehaald hebben, laat staan winnen. Het is dit seizoen hoe dan ook een sfeerloos gedoe, wat niet te vergelijken valt met voorgaande jaren, toen we in een volle zaal met een fantastische ambiance de hoofdprijs wisten te veroveren.”

“We hebben nu bovendien iets meer tijd gekregen om ons optimaal voor te bereiden op de start van de competitie. We verloren al twee oefenduels met Limburg, maar boden in de tweede confrontatie een pak weerwerk, wat het beste doet verhopen voor dit weekend”, aldus nog Develter. “We krijgen echter meteen een loodzwaar programma voorgeschoteld met achtereenvolgens wedstrijden tegen Limburg, Gent en Oudegem. Niets aan te doen, want we moeten er hoe dan ook door.”

“We willen dit seizoen nu zo goed mogelijk afhaspelen en stellen als enige ambitie een Europees ticket voorop. Als het kan, uiteraard het liefst via de reguliere klassering, zo niet met een wildcard. Het zou bijzonder jammer zijn om na zo’n uitzonderlijk jaar ook dat nog te mislopen. Voorts bereiden we ons stilaan al wat voor op de toekomst en kwamen we al tot een overeenkomst voor volgend seizoen met onze hoofdsponsor Rekkenshop”, besluit Develter.

