Hermes Volley Oostende wacht na Nieuwjaar druk, maar “niet ondoenbaar” wedstrijdschema

VOLLEYBALLicht aan het einde van de coronatunnel voor Hermes Volley Oostende. De kustploeg zal de competitie in de Liga A aanvatten op zaterdag 23 januari met een verplaatsing naar Limburg en vervolgens het volledige competitieprogramma afwerken in minder dan drie maand tijd.

Het vrouwenvolleybal op het hoogste niveau kreeg eerder al groen licht van de bevoegde instanties, maar Hermes besliste samen met reeksgenoten Limburg, Antwerpen en Michelbeke om geen enkel risico te nemen en de start van de competitie uit te stellen.

De verdeeldheid in de reeks heeft zich intussen vertaald in een compleet vertekend klassement met Gent als leider na vier gespeelde wedstrijden. “Los van het feit dat we geen voorstander waren om al te starten, hadden we zelfs geen andere keuze”, vertelt sportief manager Lieven Louagie. “De Stad Oostende liet immers geen indoorsporten toe in haar accommodaties, waardoor we voor een voldongen feit stonden. We kregen vaak te horen dat basketbal wel mogelijk is, maar hun arena is geen stadseigendom.”

“Het worden inderdaad enkele drukke maanden, maar we zijn blij met het perspectief”, aldus nog Louagie. “Het is volgens mij zeker niet ondoenbaar, want in een normaal seizoen spelen we ook Europees en de play-offs. Dit is nu niet het geval, waardoor het verschil dus niet zo groot zal zijn.”

Trainen vanaf 15 december

“Intussen zouden we alsnog van de uitzonderingsmaatregel kunnen genieten om medio december de trainingen te hervatten, zodat we ons kunnen klaarstomen voor de eerste opdracht met de bekerwedstrijd in Tchalou op 9 januari. Coach Koen Devos zal daartoe opnieuw een vijftal oefensessies per week inlassen.”

“We hebben de speelsters uiteraard niet gelost de voorbije maanden. Naast de wekelijkse meetings organiseerden we online ook enkele lessen pilates via onze kinesiste Lise Desauter. We hebben elkaar dus zeker niet uit het oog verloren”, verzekert Louagie, die zelf ook niet heeft stilgezeten. “Samen met de trainer volgde ik uiteraard de gespeelde wedstrijden, waaruit we veel geleerd hebben over de tegenstanders. Logischerwijs kriebelt het dan wel en zouden we natuurlijk liever zelf spelen, maar de groep is alvast bijzonder gretig om er straks weer in te vliegen. Getuige de louter positieve reacties op het nieuws in onze WhatsAppgroep. We kijken er allemaal heel erg naar uit.”

Mits winst in de kwartfinale van de Beker van België in Tchalou speelt Hermes Oostende de halve finale tegen de winnaar van het duel Limburg Ladies-Oudegem. De finale staat gepland op 21 februari in de Antwerpse Lotto Arena. Het uitzonderlijke seizoen wordt op zaterdag 17 april afgesloten in eigen huis tegen Michelbeke.