Hermes Volley Oostende ontvangt leider VDK Gent: “We passen het protocol strikt toe”

Het verhaal van de twee kampen in de hoogste afdeling van het vrouwenvolleybal is intussen gekend. Oostende speelde anderhalve week geleden in Limburg een eerste competitieduel, maar keerde met lege handen huiswaarts. In de Mr. V-Arena komt woensdag koploper Gent op bezoek. De Oost-Vlamingen hebben intussen al zeven wedstrijden achter de kiezen, waarvan er zes gewonnen werden. Afgelopen weekend sneuvelde Gent echter in de halve finale van de beker van België tegen Asterix. “Na die ontgoocheling zullen ze er ongetwijfeld op gebrand zijn om op ons veld een sterke prestatie neer te zetten”, vertelt voorzitter Philippe Develter. “Voor ons resteert ook enkel nog de competitie, maar matchritme kun je niet simuleren. Toch acht ik ons zeker niet kansloos. We wisten te moeten starten met een loodzwaar drieluik, want na Gent staan we zaterdag tegenover Oudegem. Als we er nu van uitgaan dat de top vier ongewijzigd blijft, moeten we de rest van het veld zien te verslaan met als doel de vijfde plaats in het klassement. Onze ambitie is immers om komend seizoen opnieuw een Europese campagne te kunnen afwerken”, aldus Develter, die kosten noch moeite heeft gespaard om alles coronaproof te laten doorgaan.

Financiële kater

“We zijn er klaar voor en passen het protocol heel strikt toe. Vijftien medewerkers zullen alles in goede banen leiden. We mogen slechts zes toeschouwers ontvangen van onze eigen ploeg en vier bezoekende fans. Iedereen zal de wedstrijd hoe dan ook kunnen volgen via de livestream. We proberen hierbij ook onze sponsors in de kijker te zetten en hebben hen alvast een ‘Hermesbox’ bezorgd met allerlei versnaperingen, die ze kunnen nuttigen tijdens de match. We spelen dit seizoen achtmaal thuis en zullen zien of we nog bepaalde zaken moeten aanpassen. De afrekening krijgen we weliswaar pas op het einde van het seizoen gepresenteerd. Elke maand spenderen we 1.500 euro aan de covidtesten. Ergens vraagt men zich dan af of het sop de kool nog waard is, maar niet spelen was mijns inzien geen optie, ook al was dat misschien geen onlogische keuze geweest. We zullen ons best doen en hopelijk hebben we genoeg ademruimte om het einde van het seizoen te halen”, klinkt het tot besluit.