Hermes Oostende staat in de halve finale van de beker tegenover Gent

Oostende en Antwerp stonden eerder dit seizoen al eens tegenover elkaar. Op de openingsspeeldag van de Liga Dames won de kustploeg met klinkende 3-0-cijfers en afgelopen zaterdag waren de groen-gelen opnieuw te sterk voor de bezoekers uit Antwerpen. “Nu verliep het toch iets minder vlot”, vertelt persverantwoordelijke Filip Rossel. “Kapitein Yana De Leeuw zorgde in de eerste set voor een kloof vanop de service (15-8) en Antwerp slaagde er niet meer in om die te dichten. In het tweede luik eiste onze Canadese aanwinst Kory White de hoofdrol op naar een nieuwe 5-1-bonus. Bij 11-7 maakten we receptioneel echter iets te veel fouten en Antwerp kwam terug langszij. Set twee kende een uiterst spannend vervolg, omdat onze tegenstander optimaal wist te profiteren van onze opslagfouten (18-18). Toch trokken we het laken naar ons toe en liepen we 2-0 uit.”

Topschutter Kory White

“Het was opnieuw White die in het derde wedstrijdluik naar hartenlust kon smashen. Bijgestaan door Goele Van Den Ouweland en Charlotte Leys, liet onze Canadese aanwinst maar liefst 28 punten optekenen, waarmee ze een groot aandeel had in de kwalificatie voor de halve finale. Aan de overkant krabbelde Antwerp toch even recht onder impuls van de onstopbare Caitlin Van de Perre, topschutter bij de bezoekers met 21 punten. Bij een 20-16-tussenstand was de 3-0-zege binnen handbereik, maar Anouck Van Bouwel dacht er anders over en serveerde in één ruk naar 20-20. Via de 18-jarige Eline Fieremans stond het zowaar 2-1 en moesten we weer vol aan de bak. Een kolfje naar de hand van De Leeuw, die met een snelle 5-0-kloof het pad effende voor de belangrijke overwinning”, aldus Rossel.